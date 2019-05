'Malévola: Dona do Mal' ganha primeiro trailer; assista aqui

A Disney divulgou nesta segunda-feira, 13, o primeiro trailer oficial de ‘Malévola: Dona do Mal’, continuação sobre a história da vilã de ‘A Bela Adormecida’ estrelada por Angelina Jolie. A atriz reprisa seu papel de 2014, assim como Elle Fanning, que volta a viver a princesa Aurora no longa.

Com data de estreia marcada para 17 de outubro no Brasil, o filme ainda conta com Michelle Pfeiffer no elenco, que dará vida à Rainha Ingris. Também chegam à franquia os atores Ed Skrein (‘Game of Thrones’), Imelda Staunton, Juno Temple e Lesley Manville como as Fadas Madrinhas, Harris Dickinson (que substitui Brenton Thwaits como o Príncipe Felipe) e a brasileira Fernanda Diniz.

Dirigido por Joachim Rønning, o filme contará a história de Malévola e Aurora, à medida que a vilã tem dificuldades em manter sua relação com a princesa por ser avessa às regras e costumes dos humanos. No trailer, ainda é possível ouvir um cover da canção ‘Season of the Witch’, lançada originalmente por Donovan, em 1966

Assista abaixo ao trailer legendado de ‘Malévola: Dona do Mal’: