Madonna leva 'Madame X' a teatros da Europa e dos Estados Unidos

Madonna anunciou que a turnê de seu novo álbum, Madame X, não passará por grandes arenas, como de costume, mas em teatros da Europa e dos Estados Unidos. A série de apresentações começa no dia 12 de setembro no BAM Howard Gilman Opera House, em Nova York. Em seguida, segue para o Chicago Teather, que recebe apresentações nos dias 15, 16, 17 e 21 de outubro.

A cidade de Los Angeles também está confirmada: Madame X será apresentado no The Wilternet entre os dias 12 e 17 de novembro. O site oficial da cantora informa, ainda, que outras datas e cidades serão anunciadas. Portugal, Inglaterra e França estão na agenda.

Sucessor de Rebel Heart (2015), Madame X começou a ser produzido há mais de um ano. O nome do álbum foi anunciado em abril, no Instagram oficial da cantora. "Decidi chamar meu álbum de Madame X. Uma agente secreta viajando ao redor do mundo, trocando sua identidade, lutando por liberdade, trazendo luz a lugares sombrios", diz Madonna em vídeo publicado na plataforma.

A primeira música de trabalho do disco foi Medellín, parceria com Maluma. Além do colombiano, que colabora também na faixa Bitch I’m Loca, participaram do disco artistas como Swae Lee, Quavo e Anitta.