M. Night Shyamalan e The Rock tomam os cinemas

É uma semana agitada nos cinemas, com a estreia de três produções de Hollywood. Jungle Cruise é baseado num brinquedo da Disneyland e traz um pingue-pongue afinado entre Emily Blunt e Dwayne Johnson, ou The Rock, durante uma expedição pelos rios amazônicos. O filme também estreia, com pagamento adicional, no Disney+.

Em Tempo, de M. Night Shyamalan, um grupo de turistas fica preso numa praia paradisíaca onde todo o mundo envelhece um ano a cada meia hora. O elenco tem Gael García Bernal e Vicky Krieps.

E Dupla Explosiva 2 – E a Primeira-Dama do Crime traz Ryan Reynolds ajudando Samuel L. Jackson a salvar sua mulher (Salma Hayek).

O Espaço Itaú de Cinema Frei Caneca faz uma retrospectiva do cineasta Ugo Giorgetti em comemoração dos seus 20 anos de abertura.

No streaming, também há muitas novidades, como o encerramento do Festival do Rio no Telecine com Noite de Reis, quatro longas iranianos na Reserva Imovision, Cidade dos Sonhos de graça no Sesc Digital, e o recém-saído dos cinemas Em um Bairro de Nova York na HBO Max.

ESTREIAS

Jungle Cruise

Dir. Jaume Collet-Serra. Inspirado na atração da Disneyland, o filme traz Emily Blunt no papel da cientista Lily Houghton, uma mulher à frente de seu tempo que, em 1917, viaja para o Brasil atrás da Árvore da Vida, contratando o barco de Frank (Dwayne Johnson). No caminho, vão enfrentar uma série de obstáculos.

Caros Camaradas!: Trabalhadores em Luta

Dir. Andrei Konchalovsky. No longa baseado em uma história real, a confiança da soviética Lyudmila no sistema é testada quando sua filha desaparece após o massacre de trabalhadores em greve.

Dupla Explosiva 2 – E a Primeira-Dama do Crime

Dir. Patrick Hughes. Michael Bryce (Ryan Reynolds) e o assassino Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) tentam salvar a mulher do último, Sonia (Salma Hayek).

Tempo

Dir. M. Night Shyamalan. Uma família vai passar férias num resort de luxo. Mas seu dia numa praia deserta vira um pesadelo, com o aparecimento de um corpo, a impossibilidade de sair e o envelhecimento rápido.

Ana. Sem Título

Dir. Lúcia Murat. Neste híbrido de ficção e documentário, a atriz brasileira Stela (Stella Rabello) viaja para Cuba, México, Argentina e Chile à procura de artistas plásticas latino-americanas que trocaram cartas nos anos 1970 e 1980 sobre sua vida durante períodos ditatoriais. Vencedor do Prêmio Especial do Júri em Veneza.

Rodantes

Dir. Leandro Lara. Uma viagem de carro de 15 mil quilômetros pela região amazônica resultou neste filme sobre três personagens: Tatiane, que foge de seu passado, Odair, que vive descobertas sexuais, e Henry, um imigrante haitiano que cria os dois filhos.

Blackpink: The Movie

Dir. Su Yee Jung e Oh Yoon-Dong. Documentário sobre o grupo feminino de K-pop.

O Buscador

Dir. Bernardo Barreto. Isabela (Mariana Molina) reaproxima-se da família poderosa depois de se afastar por conta de um amor, mas descobre que o pai está envolvido em um escândalo de corrupção.

Ugo Giorgetti

Em comemoração dos 20 anos do Espaço Itaú de Cinema Frei Caneca, uma retrospectiva da obra do diretor, incluindo desde clássicos como Festa (1985) até a pré-estreia de Dora e Gabriel e do documentário Paul Singer – Uma Utopia Militante.

STREAMING

Especial Cinema Iraniano

Quatro filmes do Irã entram na plataforma: Gabbeh (1996), de Mohsen Makhmalbaf, A Maçã (1998), de Samira Makhmalbaf, Tempo de Cavalos Bêbados (2000), de Bahman Ghobadi, e Sem Data, Sem Assinatura (2017), de Vahid Jalilvand. Na Reserva Imovision.

Noite de Reis

Dir. Philippe Lacôte. O Festival do Rio apresenta este filme da Costa do Marfim, sobre um jovem criminoso transferido para outra prisão e submetido a um ritual pelo líder dos detentos. No sábado (31), no Telecine Cult, às 22h, e no streaming.

Friendship’s Death

Dir. Peter Wollen. Enviada para a Terra em uma missão de paz, Amizade (Tilda Swinton) pousa na Jordânia e fica amiga de um correspondente de guerra inglês (Bill Patterson), com quem conversa sobre mortalidade, tecnologia e guerra, neste filme de 1987. Na Supo Mungam Plus.

Em um Bairro de Nova York

Dir. Jon M. Chu. O primeiro musical de Lin-Manuel Miranda, antes de Hamilton, ganha sua versão cinematográfica. O filme fala dos moradores de Washington Heights, um bairro cheio de latinos como Usnavi (Anthony Ramos, que fez John Laurens e Philip Hamilton em Hamilton), que querem realizar seus sonhos. Na HBO Max.

Chão

Em comemoração dos 10 anos da Sessão Vitrine, a partir do domingo (1º) há a exibição do documentário de Camila Freitas de 2021 que acompanha o dia-a-dia de um acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Na MUBI.

Assassinos por Natureza

Dir. Oliver Stone. Mickey Knox (Woody Harrelson) e Mallory Knox (Juliette Lewis) viram celebridades ao matar dezenas de pessoas em poucas semanas nesta produção vencedora do Grande Prêmio do Júri e do troféu de melhor atriz em Veneza. No Belas Artes à La Carte.

Cidade dos Sonhos

Dir. David Lynch. Ganhador do prêmio de direção em Cannes em 2001, empatado com Joel Coen por O Homem que Não Estava Lá, o longa frequentemente encabeça listas dos melhores filmes do século 21. Depois de um acidente, Rita (Laura Harring) perde a memória, e Betty (Naomi Watts), uma atriz em busca do estrelato, tenta ajudá-la a entender o que aconteceu. No Sesc Digital.