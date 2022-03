Lollapalooza 2022: rapper Jack Harlow encerra shows do primeiro dia de festival

O clima já estava de final de festa quando uma gravação de Galvão Bueno narrando um gol do Brasil chamou a atenção no palco Adidas, no Lollapalooza Brasil 2022. Começava uma das últimas apresentações da noite: Jack Harlow.

Pela primeira vez no Brasil, o rapper norte-americano foi recebido aos gritos pelos fãs que esperavam ansiosos sua chegada. Chocado com tamanha receptividade, ele até desabafou: “Estava com medo de vir para o Brasil e não ter fãs. Tenho mesmo fãs de verdade aqui?’” Com o grito da plateia, continuou o show falando: “Vamos testar”.

O grave da música hip hop fazia com que o corpo todo dos participantes tremesse, algo que ajudou na animação de Pedro Batista, 23, que mesmo depois de 11 horas de festival dançava ao som da música. “Eu comecei a gostar dele por conta da música Tyler Herro, que é um jogador de basquete que eu admiro muito e a mídia não fala tanto”, conta.

O público foi à loucura quando o rapper desceu do palco, tocando a mão daqueles que estavam na primeira fileira. Ao voltar, amarrou a bandeira do Brasil no pescoço e repetidas vezes falou o quanto amava o País.

O sucesso Industry Baby, sua parceria com o rapper Lil Nas X que ficou em primeiro lugar na Billboard no ano passado, foi recebido aos gritos pelo público. “Brasil, o que foi isso?”, disse ele, espantado com o conhecimento do público com todas as letras da canção. O resultado foi um bis do single.

O show, apesar de curto, foi marcado por muitos elogios do cantor ao Brasil - que prometeu voltar todo ano ao País a partir de agora. Próximo ao final, Harlow convidou o rapper brasileiro L7NNON ao palco para cantar Freio de Blazer.

“Não vejo a hora de voltar. Tchau”, despediu-se o cantor com What’s Popping, sucesso que o levou a fama, em 2020.