Livros celebram várias faces da Semana de 1922, antes e depois 

Os livros têm papel primordial por documentar, analisar e interpretar o que aconteceu antes, durante e depois da Semana, que movimentou o Teatro Municipal de São Paulo e, ao longo das décadas, vê-se em Lira Mensageira, espalhou-se pelo Brasil.

Das origens, Semana de 22, Antes do Começo e Depois do Fim tenta compreender os fenômenos que levaram os criadores a se rebelarem contra as artes acadêmicas para remodelar a cultura nacional. Uma agremiação de elite, sem dúvida, retrata Peregrino Jr. em É Apenas Agitação. Os artistas que participaram da Semana são contemplados com lançamentos, como o estudo que analisa a indumentária de Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, O Guarda-Roupa Modernista, de Carolina Casarin.

Outra personagem icônica é Pagu, a multiartista cujo romance proletário Parque Industrial é relançado. E, por falar em reedições, um clássico sai repaginado, Vanguarda Europeia & Modernismo Brasileiro, de Gilberto Mendonça Teles. Há também estudos feitos a várias mãos, como Modernismos, 1922-2022, organizado por Gênese Andrade, que conta com ensaios de intelectuais, como Elias Saliba.

Da nova safra, Mário de Andrade é protagonista em vários livros (Inda Bebo no Copo dos Outros e Mário por Ele Mesmo), além do box que divide com Carpeaux e o estudo com Rubem Braga e Walmir Ayala. Na Estante, as crianças também estão convidadas a entender o que foi a Semana, com dois novos livros, um passeio pela época com Tarsilinha e as Cores e Nasci em 1922.

