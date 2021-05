Lives reúnem Elba e cinco vozes femininas

O fim de semana promete muita voz feminina, com o projeto Cultura nas Estações e o encontro da cantora Alcione, desta vez com o rapper paulistano Criolo. Além disso, há atividades virtuais por causa da Semana Nacional dos Museu e a reabertura presencial da Uniques Cultural.

A voz delas

Seis vozes femininas se apresentam no projeto Cultura nas Estações no fim de semana. No sáb. (22), tem Elba Ramalho, Preta Gil e Sandra de Sá. No dom. (23), é a vez de Vanessa da Mata, Negra Li e Fernanda Abreu. Sempre às 16h, no youtube.com/enelbrasil.

Alcione e Criolo

A Marrom se une ao rapper paulistano para cantar sucessos do samba. O evento faz parte do movimento Faça Parte: Comece o Que Não Tem Preço, que já doou o equivalente a 5 milhões de refeições via organizações não governamentais para comunidades carentes. Durante a live, um QR Code ficará disponível para que o público faça doações. Sáb. (22), 21h30, grátis. No youtube.com/mastercardbrasil e no canal Multishow.

Show flutuante

Foli Griô Orquestra transmite o show Flutua, gravado sobre as águas da Lagoa de Saquarema (RJ). No repertório, canções do álbum Ajo, indicado para o Grammy Latino de 2019, que mescla o afrobeat a manifestações culturais brasileiras. Sexta (21), 20h, no foliogrio.com/flutua.

Semana dos Museus

Até domingo (23), uma programação em museus de São Paulo celebra a 19ª Semana Nacional dos Museus. O Museu Afro Brasil terá visitas virtuais grátis no domingo. Agende: museuafrobrasil.org. br. Já o Museu do Futebol realiza a oficina presencial (com inscrição prévia) Museu de Mim, sobre elementos que marcaram a vida de cada um. Site: museudofutebol.org.br.

Portas abertas

A Unibes Cultural retoma seu funcionamento na terça (25) com uma mostra fotográfica que celebra os 75 anos da Fundação Dorina Nowill para Cegos (até 16/7). Além disso, a fachada do prédio retrata o poder feminino com a mostra Amanhã Serei Raiz, até 9/8. R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré. Site: unibescultural.org.br.