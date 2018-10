Lilly Sarti mostra na rua seu inverno de perfume country

Num pacato centro de São Paulo em pleno domingo, 21, à noite, a grife Lilly Sarti, das irmãs Lilly e Renata Sarti, deu a largada na 46ª edição da SPFW. Com uma seleção de tops brasileiras, como Isabeli Fontana, Carol Ribeiro, Carol Trentini e Shirley Malmann, ao lado de new faces, a dupla mostrou uma coleção inspirada em memórias de infância do estilo de sua mãe.

Uma mistura de formas dos anos 1980 e 1990 com pitadas de western dá o tom do inverno da grife, conhecida por sua moda elegante, urbana e boêmia. Na passarela, o couro reina em uma série de calças cenoura com recortes, jaquetas e vestidos curtinhos, botas na altura dos joelhos e nas franjas que decoravam as roupas pontualmente. Estampas de oncinha, coletes longos de pele sintética, conjuntos em lã com padronagem gráfica, vestidos vaporosos, peças de alfaiataria com aplicações de detalhes de lenços completam o guarda-roupa democrático e chique da grife. ]