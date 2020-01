Liam Neeson visita o Brasil e pede apoio a migrantes da Venezuela

O ator britânico Liam Neeson, Embaixador da UNICEF, pediu à comunidade internacional mais apoio para Crianças e adolescentes venezuelanos que fugiram da crise que assola o país, em uma visita de vários dias à fronteira brasileira que terminou nesta sexta-feira.

LEIA TAMBÉM > Joaquin Phoenix é detido em protesto organizado por Jane Fonda

"Eles estão exaustos, vulneráveis ​​e em choque por terem deixado tudo para trás. Como pai, tenho um coração partido por ouvir sua histórias ", disse Neeson.

O famoso ator viajou para a cidade brasileira de Pacaraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela e o portão principal de entrada de venezuelanos que fogem da crise social, econômica e política em seu país. Lá, ele conheceu em primeira mão a realidade das famílias

que recebem assistência médica e iniciam procedimentos de imigração no âmbito da Operação Acolhida.

O ator também participou de atividades recreativas e projetos educacionais com jovens venezuelanos cujo objetivo é facilitar sua integração nas escolas brasileiras. Nesson também visitou um acampamento que reúne adolescentes venezuelanos e brasileiros para promover um bom entendimento entre eles e evitar a crescente xenofobia sofrida pelos migrantes Venezuelanos em alguns países da América Latina.

"Durante minha visita ao Brasil, vi o poder da união de adolescentes venezuelanos e brasileiros. Isso me fez lembrar minha experiência durante o conflito na Irlanda do Norte, quando vi crianças católicas e protestantes sendo amigas, quebrando a barreira do medo", afirmou o ator.

Segundo a ONU, cerca de quatro milhões de venezuelanos deixaram seu país para outros lugares do mundo desde o final de

2015, em um dos maiores fluxos migratórios do planeta./EFE