Leve as crianças ao balé no fim de semana

O universo da dança costuma causa encantamento nas crianças. Selecionamos três espetáculos que farão os olhinhos delas brilharem. Veja mais opções em www.bora.ai.

Projeto Música pela Cura

O projeto musical para crianças da Tucca (Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer) prima pela curadoria, uma programação de alta qualidade para introduzir os pequenos no universo da música clássica. O próximo espetáculo, O Misterioso Distanciamento de Papai Noel, utiliza elementos de teatro, ópera, balé e circo para inserir a criança no universo musical.

Inspirado no conto de fadas João e Maria - representados por dois passarinhos que se encontram para ter um Natal inesquecível, os dois armam uma fuga para encontrar o Papai Noel, que desapareceu. A apresentação é acompanhada pela Sinfonieta TUCCA Fortíssima, que terá à frente o maestro João Maurício Galindo, reconhecido pelos seus projetos que trazem uma abordagem acessível à música clássica. O elenco conta com os atores Daniel Warren, (ex-Art Attack, Disney), e Luciana Ramanzini, além de participações especiais de Djeiko Henes, Sheila Negro e Suzana Rebelo.

Teatro Faap. R. Alagoas, 903. Sáb. (11) e dom. (12), 11h. A partir de R$ 80. 3 anos. 60 minutos. Ingressos: faap.br/teatro.

Ballet Paraisópolis

O próximo espetáculo do Ballet Paraisópolis é uma ótima chance de conhecer o novíssimo e moderno teatro B32 e apoiar um projeto sócio educacional de referência que beneficia centenas de crianças. Esperança na Dança é composto por obras premiadas na 38ª edição do Festival de Dança de Joinville e uma suíte inspirada no primeiro ato do balé A Bela Adormecida, que contará com a participação de todos os alunos da instituição e os bailarinos convidados Christian Casarin e Sofia Tarragó.

Teatro B32. Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.732. Dom. (12), 19h. Gratuito (Distribuição de ingressos na bilheteria 1h30 antes da apresentação). Livre. 70 minutos.

O Quebra-nozes

Programe-se: protagonizado pelo corpo de balé fixo da Cisne Negro Cia de Dança e elenco convidado, serão apenas quatro apresentações com a música de Tchaikovsky - com homenagem especial a Hulda Bittencort, criadora do grupo, falecida em 1º de novembro. Dividido em dois atos, conta a fantasia de Clara, uma menina que na noite de Natal ganha muitos presentes, mas se encanta de uma maneira especial por um deles – um boneco quebra-nozes. Quando todos vão dormir, Clara vai à sala para brincar com seu novo presente, adormece e entra em um universo onde os brinquedos ganham vida, dançam, lutam, transportando-os para O Reino das Neves e Reino dos Doces.

Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro. Dias 18 (17h e 20h30) e 19 de dezembro (15h e 18h30). R$ 25 (plateia) a R$ 160 (balcão). Ingressos pelo sympla.com.br.

Teatro infantil no Sesc Pinheiros

A mostra da Cia. Noz de Teatro, Dança e Animação marca o retorno das atividades infantis presenciais no Sesc Pinheiros. Neste fim de semana ocorre a apresentação da peça Cocô de Passarinho (Prêmio APCA na categoria Melhor Espetáculo Infantil de Animação/Bonecos), inspirada no livro homônimo de Eva Furnari.

Auditório Sesc Pinheiros. R. Pais Leme, 195. Sáb. (11) e dom. (12), 15h. R$ 40 (inteira). Grátis para crianças até 12 anos.

Villa de Natal no Parque Villa Lobos

Uma área aberta de 22 mil m², inspirada nas celebrações natalinas de algumas capitais europeias, a Villa de Natal terá Casa do Papai Noel, Cabana da Mamãe Noel, Parque de Diversões, pista de patinação e uma árvore de Natal com 65 metros de altura e 36 metros de diâmetro. Para complementar, uma Aldeia Gastronômica e a Feira Natalina, que promove a cultura e exposição de artesanato.

Parque Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros,De 10 de dezembro a 6 de janeiro de 2022. Fins de semana das 10h às 23h; de 2ª a 6ª, das 14h às 23h. Entrada a partir de R$ 30. Crianças menores de 5 anos não pagam ingresso.