Leandro Karnal e Mario Sergio Cortella participam de encontro do 'Estadão'

Os filósofos Leandro Karnal e Mario Sergio Cortella são os primeiros convidados de Sobre Tudo, série mensal de encontros que os repórteres de Cultura do Estadão vão comandar com personalidades das artes para conversar sobre... tudo. O vídeo estará disponível a partir das 17h30 desta terça, 30, na TV Estadão.

Nessa primeira conversa, pilotada pelo editor do Caderno 2, Ubiratan Brasil, Karnal revela sua falta de explicação para o fato de o Brasil não apresentar manifestações antirracistas tão enfáticas como nos Estados Unidos, sendo que, em nosso País, a população que se diz negra ou parda é dominante. Já Cortella confessa sua paixão pelo futebol e relembra quando, jovem rapaz, entrou escondido em uma igreja de São Paulo, para tocar o sino fora de hora, em comemoração à conquista do tricampeonato mundial na Copa do México, em 1970.

Onde assistir ao encontro virtual de Leandro Karnal e Mario Sergio Cortella (clique para acessar):