Lauryn Hill anuncia show em São Paulo em 2019

A rapper americana Lauryn Hill fará apresentação única em São Paulo, em 3 de maio de 2019, no Espaço das Américas. O show fará parte da turnê "The Miseducation of Lauryn Hill World Tour", em comemoração aos 20 anos de lançamento do homônimo álbum de estreia.

Primeiro e único disco solo da artista, “The Miseducation” foi sucesso de público e crítica em 1998. Marcado por singles como "Doo wop (That thing)", "Everything is everything", "To Zion" e "Ex-factor", o álbum foi indicado em dez categorias e premiado em cinco, no Grammy, além de ter recebido oito discos de platina.

Nascida em 1975 em East Orange, nos Estados Unidos, Lauryn Hill integrou o trio The Fugees, junto a Pras Michel e Wycleaf Jean, antes de lançar seu primeiro e único disco solo.

As vendas para o show em São Paulo se iniciam em 07 de novembro, às 12 horas, pela internet.