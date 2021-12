Laerte será a grande homenageada da CCXP Worlds 21

A quadrinista e cartunista Laerte será a homenageada da CCXP Worlds 21, que acontece nos dias 4 e 5 de dezembro, em uma edição totalmente virtual. Autora de trabalhos que marcaram a história, ela abrirá os painéis de sábado, 4, no palco do Artists’ Valley by Santander.

Com passagens por importantes veículos de comunicação do país, como O Pasquim, O Bicho, O Estado de S.Paulo e Folha de São Paulo, a artista se junta a outros nomes que também já foram homenageados pela CCXP, como Mauricio de Sousa, Frank Miller, Renato Aragão, Fernanda Montenegro, Chris Columbus, Cao Hamburger e Neil Gaiman. “Laerte é exemplo e inspiração para todos nós em todas as áreas em que ela atua. Homenageá-la é motivo de muito orgulho para os fãs e realizadores da CCXP”, revela Ivan Costa, cofundador do evento e curador do Artists' Valley e da programação de quadrinhos do festival.

O início de sua carreira como desenhista aconteceu em 1970, com o personagem Leão para a revista Sibila. Na TV, Laerte atuou como roteirista e colaborou para programas da TV Globo, como TV Pirata, Sai de Baixo e TV Colosso. Como apresentadora, esteve à frente do Transando com Laerte, exibido no Canal Brasil. No cinema, participou do curta Vestido de Laerte, de Claudia Priscila e Pedro Marques, e do longa Laerte-se, de Lygia Barbosa e Eliane Brum. Em junho, a artista lançou seu site laerte.art.br com todos os seus trabalhos, informações e uma loja com seus livros e produtos exclusivos.

Quem quiser participar do festival de cultura pop tem três opções de credencial. A primeira é a Free Experience, gratuita, que dá acesso à plataforma CCXP Worlds 21 e ao conteúdo dos palcos Thunder, Artists' Valley by Santander, Tribo Game Arena, Creators & Cosplay Universe e Palco Colecionáveis. Também dá acesso à fancam onde o visitante pode interagir com outros.

A segunda é a Digital Experience, que custa R$ 50 e abarca tudo da Free Experience e também anúncios de produtos exclusivos e edições limitadas durante a programação; acesso a área de masterclasses; vídeo on demand com conteúdo inédito. A terceira é a Home Experience, que também custa R$ 50 somado a um custo de frete pois dá acesso ao conteúdo da Digital Experience e mais um Home Kit enviado para a casa do fã com credencial física, cordão, tag de porta, pin e stickers da CCXP Worlds. Mais informações e ingressos estão disponíveis no site www.ccxp.com.br.