Kylie Jenner e Kanye West estão na lista dos mais influentes da internet

NOVA YORK - Kylie Jenner, Kanye West, Rihanna e a atriz Busy Philipps estão na lista das pessoas mais influentes da internet divulgada na quinta, 28, pela revista Time. Assim como alguém com 53 milhões de seguidores no Twitter – o presidente Donald Trump. Casado com a socialite, empresária e modelo Kim Kardashian, o rapper, produtor e estilista Kanye West é cunhado de Kylie Jenner.

A foto da socialite e modelo Kylie Jenner, que tem mais de 100 milhões de seguidores, com a filha Stormi é a mais curtida na história do Instagram. Também filha do rapper Travis Scott, a menina nasceu em 1º de fevereiro de 2018.

+++ Rihanna pede a fãs que apaguem Snapchat após piada sobre agressão de Chris Brown

A revista avaliou os candidatos à sua lista anual observando sua influência global nas mídias sociais e sua capacidade geral de gerar notícias. Outros nomes que integram a lista são o grupo coreano de sucesso BTS, os youtubers Logan Paul e Jake Paul, os ativistas sociais Shaun King, Eman al-Nafjan e os estudantes de Parkland, na Flórida, que reivindicam maior controle de armas nos EUA.