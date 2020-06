Kim Kardashian vai apresentar podcast sobre prisões dos Estados Unidos

A estrela de reality show Kim Kardashian West chegou a um acordo com a empresa sueca de streaming de música Spotify Technology SA para apresentar um podcast relacionado à reforma do sistema penal dos Estados Unidos, disse um representante na quarta-feira (17). O programa, que estará disponível exclusivamente no Spotify, será relacionado ao trabalho de West com o The Innocence Project, uma organização sem fins lucrativos que luta contra condenações ilegais, acrescentou o representante.

Leia Também 'Forbes' divulga a lista de celebridades mais bem pagas do mundo

Mais conhecida por desenvolver produtos de beleza e moda e documentar sua vida com as irmãs no programa Keeping Up with the Kardashians, West se interessou pela reforma do sistema criminal depois de ajudar a libertar duas mulheres da prisão. Atualmente, ela está estudando para se tornar advogada por meio de um programa de aprendizagem na Califórnia.

O novo podcast destacará o trabalho investigativo da produtora de TV Lori Rothschild Ansaldi, afirmou o representante de West. Nenhum contrato financeiro foi divulgado sobre a parceria, que foi relatada pela primeira vez pelo Wall Street Journal. O Spotify, que tem mais de 700 mil podcasts em sua plataforma e atinge quase 300 milhões de usuários mensais, vem investindo em grandes nomes para atrair o público para conteúdo não musical. Em maio, a plataforma assinou um acordo por direitos exclusivos de um podcast popular do comediante Joe Rogan. / Por Ayanti Bera e Lisa Richwine