Katy Perry é nomeada embaixadora da caridade para Ásia pelo príncipe Charles

O príncipe Charles da Grã-Bretanha anunciou que a cantora pop norte-americana Katy Perry será embaixadora do British Asian Trust para ajudar na luta contra o tráfico de crianças, informou a instituição.

Katy Perry, com 35 anos, que já é embaixadora da boa vontade do Unicef, fundo para infância da Organização das Nações Unidas, conheceu o herdeiro do trono britânico em uma reunião dos apoiadores e conselheiros do Trust em Mumbai, em novembro passado, durante visita à Índia.

“Fiquei impressionada com o forte plano deles - desde iniciativas locais até a arrecadação de fundos - com o objetivo de reduzir pela metade o tráfico de crianças”, disse Perry em comunicado.

“É por isso que me sinto especialmente honrada em ser nomeada embaixadora do Fundo de Proteção Infantil do British Asian Trust e em ajudar a iluminar o trabalho que o British Asian Trust fará no sul da Ásia e fazer parte da busca por soluções para o tráfico de crianças.”

A nomeação de Perry será anunciada no jantar real anual do Trust no Banqueting House, em Londres, que se concentrará em medidas e planos de combate ao tráfico de crianças e planos para combater o trabalho infantil. O evento também contará com a presença de ministros e filantropos britânicos.

A instituição, fundada pelo príncipe e líderes empresariais britânicos asiáticos em 2007 para combater a pobreza, a desigualdade e a injustiça no sul da Ásia, informou que se estima que 5,8 milhões de crianças fazem trabalho forçado na Índia, sendo que muitas trabalham 15 horas por dia.