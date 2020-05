Justiça suspende contratação de artistas pela Secretaria Municipal de Cultura em eventos online

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) foi impedida pela Justiça, nesta terça-feira, 19, de realizar contratações de artistas para eventos online nos centros culturais e teatros municipais da capital. “Fomos informados que foi suspenso o Chamado de Atividades Nº 02/2020, referente às inscrições e contratações artísticas dos Centros Culturais e Teatros”, informou a secretaria em suas redes sociais.

A liminar concedida pela juíza de direito Adriana Barrea, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes 10ª Vara de Fazenda Pública atende uma ação popular que pede a suspensão do edital durante o momento de “calamidade pública”, por causa da pandemia do novo coronavírus, além de contestar as condições do edital que prevê apresentações de artistas online.

O alvo foi o Chamado de Atividades Nº 02/2020, referente às inscrições e contratações artísticas dos Centros Culturais e Teatros, que reuniria programação online e remota com apresentações artísticas, sob a justificativa de que prejudicariam serviços essenciais durante a pandemia. "Os recursos destinados ao Chamado são provenientes de dotação orçamentária própria, aprovada na LOA para atividades fim, e já seriam destinados para contratações artísticas", afirmou a SMC em comunicado enviado ao Estado.

No texto, a SMC ressalta que "a liminar impactou a contratação de 51 artistas, previstas até 26 de maio, com o custo total de R$ 35.700,00. Esses números deverão crescer, já que a proposta é que a SMC faça contratações artísticas para os Centros Culturais e teatros durante a quarentena e após esse período, quando ainda teremos restrições de atividades presenciais."