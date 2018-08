José Murilo de Carvalho toma posse na ABL O historiador José Murilo de Carvalho lembrou a cearense Rachel de Queiroz, o carioca Machado de Assis e o pernambucano Joaquim Nabuco em seu discurso de posse, nesta sexta-feira à noite, na cadeira nº 5 da Academia Brasileira de Letras. Rachel é sua antecessora e foi parafraseada quando ele disse que ?mil mineiros não causam o incômodo de dez cearenses?, lembrando o Estado de origem dele e dela. Os outros dois, fundadores da casa, foram lembrados pela ligação que ele pretende fazer entre a Academia de Brasileira Ciências e a ABL. ?Imagino que Nabuco o aplaudiria; a Machado talvez não parecesse ocioso?, disse ele. A posse foi uma das mais concorridas dos últimos tempos, com a presença de 24 imortais e o presidente da Biblioteca Nacional, Pedro Correa do Lago. Até um grupo de 10 amigos da escola secundária de José Murilo de Carvalho - turma do ginásio de 1956 do Seminário Seráfico Santo Antônio de Santos Dumont, na cidade do interior de Minas - veio prestigiá-lo. ?Desde aquele tempo, ele era muito estudioso e um dos melhores textos entre nós todos. Não foi surpresa a sua eleição para a academia porque desde cedo ele demonstrou grande talento para as letras, mesmo tendo se encaminhado para a pesquisa história e científica?, disse Geraldo Rezende, que foi seu colega até o curso de Filosofia no Rio Grande do Sul. Após a cerimônia foi oferecido um coquetel para 200 pessoas.