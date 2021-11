Jon Batiste lidera indicações ao Grammy com 11 nomeações; veja lista

LOS ANGELES - O músico de jazz Jon Batiste liderou as indicações ao Grammy Awards, divulgadas nesta terça-feira, 23, com 11 nomeações, seguido por Justin Bieber, Doja Cat e H.E.R., cada um com oito.

Leia Também Ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama é indicado ao Grammy

Batiste e Bieber vão competir pelo maior prêmio - álbum do ano - junto com Billie Eilish, Doja Cat, H.E.R, Kanye West, Tony Bennett e Lady Gaga, Olivia Rodrigo e Taylor Swift, disseram os organizadores.

O Grammy, a maior premiação da indústria musical, será entregue na cerimônia em Los Angeles, em 31 de janeiro.

O número de indicados nas três principais categorias - álbum, canção e gravação do ano - subiram de 8 para 10 pela primeira vez este ano.

"Adicionar mais indicados é uma forma de lançar uma rede mais ampla para mais música, mais artistas e mais gêneros", disse o presidente-executivo da Academia de Gravação, Harvey Mason Jr, ao anunciar a mudança nesta terça-feira.

Eilish, Rodrigo, Bieber e Batiste também estão entre os 10 indicados para gravação do ano, junto com o novo single da banda sueca Abba, I Still Have Faith in You.

Mas Taylor Swift, que conseguiu a indicação de melhor álbum para Evermore, ficou fora das categorias "gravação do ano" e "canção do ano".

O fenômeno adolescente Olivia Rodrigo, de 18 anos, que estourou nas paradas norte-americanas em janeiro quando seu single Drivers License se tornou viral, recebeu sete indicações, incluindo artista revelação e para seu álbum de estreia, Sour.

Confira a lista de indicados nas principais categorias

Álbum do ano

We Are - Jon Batiste

Love For Sale - Tony Bennett & Lady Gaga

Justice - Justin Bieber

Planet Her - Doja Cat

Happier Than Ever - Billie Eilish

Back Of My Mind - H.E.R.

Montero - Lil Nas X

Sour - Olivia Rodrigo

Evermore - Taylor Swift

Donda - Kanye West

Gravação do ano

I Still Have Faith In You - ABBA

Freedom - Jon Batiste

I Get A Kick Out Of You - Tony Bennett & Lady Gaga

Peaches - Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

Right On Time - Brandi Carlile

Kiss Me More - Doja Cat Featuring SZA

Happier Than Ever - Billie Eilish

Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

Drivers License - Olivia Rodrigo

Leave The Door Open - Silk Sonic

Música do ano

Bad Habits - Ed Sheeran

A Beautiful Noise - Alicia Keys and Brandi Carlile

Drivers License - Olivia Rodrigo

Fight For You - H.E.R.

Happier Than Ever - Billie Eilish

Kiss Me More - Doja Cat Featuring SZA

Leave The Door Open - Silk Sonic

Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

Peaches - Justin Bieber featuring Daniel Caesar & Giveon

Right On Time - Brandi Carlile

Artista revelação

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

Finneas

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

Melhor Performance de Duo/Grupo Pop

I Get A Kick Out Of You - Tony Bennett & Lady Gaga

Lonely - Justin Bieber & benny blanco

Butter - BTS

Higher Power - Coldplay

Kiss Me More - Doja Cat Featuring SZA

Melhor álbum pop

Justice - Justin Bieber

Planet Her - Doja Cat

Happier Than Ever - Billie Eilish

Positions - Ariana Grande

Sour - Olivia Rodrigo

Melhor performance de rock

Shot In The Dark - AC/DC

Know You Better (Live From Capitol Studio A) - Black Pumas

Nothing Compares 2 U - Chris Cornell

Ohms - Deftones

Making A Fire - Foo Fighters

Melhor performance de rap

Family Ties - Baby Keem Featuring Kendrick Lamar

Up - Cardi B

My Life - J. Cole Featuring 21 Savage & Morray

Way 2 Sexy - Drake Featuring Future & Young Thug

Thot S*** - Megan Thee Stallion

Melhor disco de country

Forever After All - Luke Combs

Remember Her Name - Mickey Guyton

All I Do Is Drive - Jason Isbell

Camera Roll - Kacey Musgraves

You Should Probably Leave - Chris Stapleton

Melhor filme musical