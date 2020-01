Jean-Paul Gaultier anuncia o último desfile

PARIS - O estilista francês Jean-Paul Gaultier anunciou nesta sexta-feira, 17, em um comunicado, que realizará seu último desfile de alta-costura em 22 de janeiro, após 50 anos de carreira e que lançará um novo projeto. “Em 22 de janeiro de 2020, comemorarei meus 50 anos de carreira na moda com um grande desfile-espetáculo de alta-costura no Théâtre du Châtelet. Será também meu último desfile”, informou o estilista, de 67 anos, em um curto comunicado transmitido à AFP. “Mas não se preocupem, a casa de costura Gaultier Paris continua, com um novo projeto do qual sou incentivador e que será revelado em breve”, acrescentou.

LEIA TAMBÉM > Bolsonaro demite Roberto Alvim da Secretaria de Cultura

Sua empresa está sob o controle do grupo espanhol Puig. O comunicado está acompanhado de um vídeo, no qual o estilista aparece falando ao telefone com uma pessoa a quem convida para o desfile. “Vou te dar uma prévia, será meu último desfile. Você vai ter de vir, não pode perder isso”, provoca. “Será uma grande festa, com muitos dos meus amigos e vamos nos divertir muito. Vai acabar bem tarde”, afirmou o estilista, em tom de brincadeira. Seu desfile ocorrerá durante a Semana a Moda de Alta-Costura, em Paris, que vai ser celebrada entre os dias 20 e 23, segunda e quinta-feira da próxima semana.

Transgressor e subversivo, Gaultier é um dos estilistas mais importantes de todos os tempos, ao revolucionar os cânones da moda nos anos 1980, com criações emblemáticas como o corselete com bustiê cônico, popularizado pela cantora Madonna. O ex-menino rebelde da moda chegou ao topo do sucesso, graças a sua energia criativa incomum, com grande capacidade de trabalho e amor infinito pela profissão. Originário de uma família humilde dos arredores de Paris, realizou o sonho de ser estilista que tinha desde criança, quando desenhava peças para seu ursinho de pelúcia. Desde 2001, sua empresa pertence ao seleto clube da alta-costura.