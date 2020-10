Jean-Claude Van Damme salva a vida de Raya, chihuahua com passaporte falso

SÓFIA, BULGÁRIA - A intervenção do ator belga Jean-Claude Van Damme permitiu salvar a vida de uma cadelinha enviada da Bulgária à Noruega com um "passaporte falso", afirmou uma associação de defesa dos animais nesta segunda-feira, 19.

"Ela se chama Raya e não pôde ser registrada devido ao passaporte falso. Por isso, a Noruega ameaçou aplicar a eutanásia se Sofia (autoridades búlgaras) não se responsabilizasse por ela", explicou à AFP Yavor Guetchev, da associação Vier Pfoten ("Quatro Patas").

Mas seu comprador norueguês lançou uma petição na internet que chamou a atenção da estrela belga de Hollywood.

"Para o meu aniversário, peço às autoridades (búlgaras): mudem vossa decisão (...). Não podem matar essa pequena chihuaha", pediu Van Damme neste fim de semana em um vídeo compartilhado nas redes sociais.

Por fim, a Bulgária, que justificou sua decisão pelas estritas regras sanitárias da União Europeia, as quais proíbem a entrada no território de animais vivos com documentos de viagem irregulares, decidiu abrir uma exceção e aceitar o retorno de Raya.

"Devemos parabenizar as autoridades búlgaras por serem flexíveis, mas elas precisam exercer um controle mais rígido sobre a criação clandestina e as redes ilegais de comércio de animais", afirmou Guetchev.

Vários países da Europa central e oriental, como Eslováquia, Hungria e Bulgária, se especializaram na criação de cachorros de raça, que depois são vendidos na Europa ocidental, explicou o responsável da associação.

Comprar um chihuahua é dez vezes mais caro na Noruega do que na Bulgária, onde o tráfico ilegal de animais prevalece.

A história da cadelinha Raya lembra a da vaca Penka, que por um erro cruzou a fronteira com a Sérvia e teria que ser sacrificada em maio por ter abandonado o território da União Europeia. Mas este animal conseguiu salvar sua vida após uma campanha de solidariedade do cantor britânico Paul McCartney.