Jamie Dornan encara bad trip épica em 'O Turista', da HBO Max

Novo lançamento da HBO Max, a série O Turista começa com uma perseguição alucinante de um caminhão a um carro em uma estrada empoeirada de uma região inóspita do interior da Austrália. O piloto do automóvel sofre um acidente e acorda em um hospital sem lembrar de absolutamente nada, e isso inclui seu próprio nome e passado.

Assim começa a bad trip épica de mistério e ação com Jamie Dornan, o mesmo de Belfast e Cinquenta Tons de Cinza, no papel principal. O protagonista é uma página em branco e inicia uma investigação perigosa para descobrir sua própria identidade enquanto é caçado impiedosamente. O Turista tem pegada de filme de ação, mas é uma produção minimalista e sem pressa.

Policial

Em O Turista, há ainda uma policial obesa casada com um marido abusivo e que luta contra a compulsão de comer fast-food, um investigador da capital que está aprendendo a usar uma bolsa de colostomia e um vilão que recorre a truques da auto ajuda sempre que se vê em situações incômodas.

Tensão

Com apenas seis episódios, O Turista tem um tamanho redondo. A série é daquelas que causam dependência no espectador, mas é tiro curto. O clima de tensão vai crescendo sem transbordar até as cenas finais.

Mais Dornan

O longa Belfast, dirigido e escrito por Kenneth Branagh, estreou nos cinemas nacionais em 10 de março e foi indicado em sete categorias para o Oscar 2022. O longa é apontado como o mais denso da carreira de Jamie Dornan.

Raízes da guerra

Uma das primeiras produções da Netflix a concorrer ao Oscar, o documentário Winter on Fire, realizado em 2015, voltou a ser procurado no cardápio da plataforma. O filme é um relato feito a quente na chamada revolução ucraniana.

Atmosfera sufocante

A produção acompanha por dentro as manifestações que ocuparam as ruas da capital ucraniana, Kiev, entre o fim de 2013 e o início de 2014, para protestar contra o governo de Viktor Yanukovych, e mostra a reação violenta do regime pró-Rússia.

Ressentimento

O resultado da reação do governo foi um saldo de 125 mortos, 65 desaparecidos e quase dois mil feridos. Winter on Fire mostra como a revolta da população contra o regime pró Rússia se converteu em um ódio generalizado contra a classe política.

Nacionalistas

Nos anos seguintes, a Ucrânia viu crescer no País os movimentos nacionalistas radicais de extrema direita e matriz nazista. A questão que se coloca como principal é o perigo de se odiar ou se rejeitar a política nos momentos de indignação popular.

Casal fora de série

Com quatro capítulos, o documentário Elza & Mané – Amor Em Linhas Tortas, produzido pelo Globoplay e dirigido por Caroline Zilberman, conta a história do romance entre a cantora Elza Soares e o jogador Mané Garrincha que mobilizou a crônica esportiva e cultural brasileira há 60 anos.

Inéditos

A produção conta com depoimentos inéditos de Elza Soares – que morreu, aos 91 anos, no dia 20 de janeiro, exatos 39 anos depois da morte de Garrincha – e bastidores de seu último show, realizado em 19 de dezembro de 2021.