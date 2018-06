James Franco diz que acusações de assédio contra ele 'não são precisas'

O ator e diretor James Franco, que nos últimos dias foi acusado por várias atrizes de supostos casos de assédio sexual, disse nesta quarta-feira, 10, que essas afirmações contra eles "não são precisas".

"As coisas que ouvi que estão no Twitter não são precisas, mas apoio completamente o fato de as pessoas serem capaz de ter uma voz porque não tiveram essa coragem durante muito tempo. Dessa forma, não quero pará-las de nenhuma maneira. É uma coisa boa e apoio", disse Franco em uma entrevista a Stephen Colbert no programa de TV noturno The Late Show.

"Do jeito que eu vivo minha vida, não posso viver se houver algo pendente (...) Se eu fiz algo errado, eu vou corrigi-lo", acrescentou.

Trata-se da primeira resposta de Franco às acusações de assédio sexual contra eles que foram reveladas nas redes sociais durante o Globo de Ouro, que foi realizado no domingo e nos quais Franco levou o prêmio de melhor ator de uma comédia ou musical pelo filme Artista do Desastre. A festa esteve marcada pelos protestos contra o assédio sexual às mulheres em Hollywood.

Durante a cerimônia, várias atrizes dispararam nas redes sociais contra a hipocrisia de James Franco, que usou um pin com a frase 'Time's Up' (O tempo acabou), já que afirmaram que ele foi responsável por episódios de assédio sexual no passado.

"Belo pin, James Franco. Lembra daquela outra vez que você falou para uma amiga minha ir ao seu hotel quando ela tinha 17 anos? Depois de você já ter sido pego fazendo o mesmo com outra de 17 anos?", disse no Twitter a atriz Violet Paley. A artista afirmou hoje que Franco, há algumas semanas, se desculpou perante ela e outras mulheres por telefone.

A também intérprete Sarah Tither-Kaplan comentou que o americano a fez se despir totalmente em dois de seus filmes. Na ocasião, o ator teria argumentado que a nudez não era exploração porque a colega havia assinado um contrato.

Em sua aparição televisiva de hoje, Franco disse não saber que havia feito algo de errado com Ally Sheedy, outra mulher que o acusou. Além disso, afirmou que se sente orgulhoso de assumir a responsabilidade pelas coisas que fez na vida, também quando se equivocou.

Após a polêmica surgida em torno do ator, o jornal The New York Times cancelou um encontro público que tinha previsto para amanhã com James Franco e seu irmão Dave Franco para falar do filme Artista do Desastre.,Um porta-voz do jornal indicou que, "dada a controvérsia que rodeia as recentes acusações", a organização já não se sente "cômoda" com o evento.