Isso é hora de falar em Winslow Homer?

Sou um devoto do pintor americano Winslow Homer, que nasceu em Boston em 1836 e, em 1885, conheceu o Caribe, ficou fascinado por sua luminosidade e pelo seu mar e, em Cuba, Jamaica e Nassau, pintou obras admiráveis.

Se você estiver interessado em conhecer os quadros de Winslow Homer, faça uma busca no seu computador. Não vai se arrepender.

Leia Também Obra mostra a paixão de Ernest Hemingway por Paris

Tenho reproduções de quadros de Homer aqui em casa, porque cresci na Praia das Flechas de Niterói e sou igualmente atraído pelo mar e por suas representações. Tenho no meu quarto a reprodução de sua obra mais intrigante e famosa – The Gulf Stream (A Corrente do Golfo) – produzida em 1899.

Nela, vemos um barco à deriva. Sem mastro, vela e leme, a embarcação está à mercê de uma tempestade e prestes a emborcar. Mas, no seu frágil convés, há um negro seminu olhando em desespero para o mar; e, como se a tempestade não fosse ruína suficiente, o barco está cercado por tubarões famintos e ferozes.

É uma cena intrigante e limite. Vendo o quadro, não há como não pensar na identidade do negro. Seria um escravo liberto ou fugido; ou – quem sabe? – um malfadado pescador como o velho Santiago, o cubano azarado (saloio ou panema), desenhado por palavras pelo escritor Ernest Hemingway na sua igualmente magistral parábola O Velho e o Mar?

Colocando lado a lado o jovem negro desesperado e sem rumo de Homer com o Santiago de Hemingway, não há como imaginar se Hemingway não foi buscar a inspiração para sua narrativa nesta cena de Homer.

Com uma diferença: o Santiago cubano de Hemingway é um pobre pescador solitário, surpreendido por apanhar um marlim tão poderoso quanto a tempestade que destrói o barco de Homer. Embora velho, Santiago luta com ele, mas, ao rebocá-lo para a terra, acompanha sua sorte se transformar em azar porque esses mesmos tubarões ferozes que cercam o bote adernado de Homer devoram todo o seu precioso e gigantesco marlim.

Santiago reage como todos nós: ele aceita resignado sua sofrida perda e vai dormir sonhando com leões. Mas o futuro do herói de Homer leva a outras especulações e a uma outra dimensão do destino, pois o que testemunhamos é simplesmente o risco em estado puro. Dai o esplendor do quadro.

Esse risco que está neste jornal quando navegamos em mares incertos e abertos – os oceanos pré-eleitorais.