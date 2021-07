Internado com covid-19, Luciano Szafir é extubado e tem melhora

Luciano Szafir, internado com covid-19, foi retirado da ventilação mecânica, sendo extubado na manhã deste sábado, 10. De acordo com nota divulgada pela família, agora o ator recebe suplementação de oxigênio e vem apresentando uma "melhora evolutiva". Na última quarta-feira, 7, Szafir também passou por uma cirurgia de retirada de hematoma e segmento do cólon.

Luciano está internado na UTI desde o dia 22 de junho, inicialmente no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, sendo posteriormente transferido ao Copa Star, na zona sul do Rio de Janeiro. Essa é a segunda vez que o ator sofre com a covid-19. Em fevereiro deste ano, ele já havia testado positivo ao novo coronavírus, relatando apenas dores de cabeça e no corpo na ocasião.

"Obrigada pelas orações e mensagens de carinho. Continuem orando", pediu Sasha Meneghel, filha que Szafir teve em um antigo relacionamento com Xuxa. A apresentadora também usou as redes sociais recentemente para falar sobre o estado de saúde do ex e criticar a postura do governo brasileiro durante a pandemia.

"A vacina demorou... 52 anos o Lu tem, já podia estar vacinado (duplamente) se o nosso governo não estivesse preocupado em ganhar um dólar por vacina e dizendo não a Pfizer e outras", escreveu.

Confira a íntegra do comunicado divulgado:

"O ator e apresentador Luciano Szafir segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, mas apresentando melhora evolutiva. Na manhã deste sábado, 10 de julho, o paciente foi retirado da ventilação mecânica, sendo extubado, e agora recebe apenas suplementação de oxigênio".