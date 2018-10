Instalação celebra fruto da amizade entre Santos-Dumont e Cartier

Foi a amizade de Santos Dumont, aeronauta e inventor brasileiro, e Louis Cartier, fundador da marca francesa, que deu origem ao primeiro relógio de pulso de que se tem registro. Santos, na época morando em Paris, se queixava para o amigo Cartier da dificuldade de, tendo as duas mãos ocupadas ao pilotar, cronometrar o tempo de voo usando um relógio de bolso. Era o início do século 20 e o progresso do pai da aviação era mensurado justamente por quanto tempo conseguia se manter no ar.

Para celebrar a história e evolução dessa peça ícone da marca, uma instalação interativa foi montada no piso térreo do shopping JK Iguatemi - aberta a visitação durante os horários de funcionamento do shopping até 25 de outubro, com entrada gratuita. Lá é possível conferir as novas versões do modelo batizado Santos e descobrir mais sobre a tecnologia envolvida em sua construção por meio de painéis de vídeo.

Dado de presente ao amigo aviador em 1904, o relógio era quadrado – quando todos eram redondos – de aspecto moderno, com pequenos parafusos aparentes ao redor da caixa, presa a uma pulseira de couro.

Assim como a invenção de Louis Cartier foi disruptiva em sua época, a proposta hoje se mantém nos novos produtos dessa família, como o recém-lançado Santos de Cartier Skeleton, que possui seu mecanismo de funcionamento aparente.

Instalação Santos de Cartier

Onde: piso térreo do Shopping JK (Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Vila Olimpia)

Quando: De segunda a sábado, das 10h às 21h, e domingos e feriados, das 14h às 19h. Até 25 de outubro.

Quanto: Grátis