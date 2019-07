Ingressos para exposição ‘Batman 80’ já estão à venda

A exposição Batman 80, que chega ao Brasil em setembro, abriu o período de pré-venda de ingressos. As entradas podem ser reservadas no site www.batman80expo.com.br.

Com curadoria do colecionador e sócio-fundador da CCXP e da Chiaroscuro Studios, Ivan Freitas da Costa, a mostra reúne cenografia, acervo com quadrinhos, itens raros e textos explicativos que narram a evolução do personagem. Em uma experiência imersiva, os visitantes poderão visitar os lugares mais famosos de Gotham City.

A exposição integra uma comemoração internacional aos 80 anos do mundo. No Brasil, a mostra acontece entre os dias 5 de setembro e 15 de dezembro, no Memorial da América Latina.

Batman 80 – A exposição. Memorial da América Latina - Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664. De 5/9 a 15/12. Terça a sexta, das 12h às 21h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 21h. De R$ 35 a R$ 45 (inteira).