‘Industry’ é encontro entre 'Malhação’ e ‘Billions’ no streaming

Jovens estagiários cheios de ambições, hormônios à flor da pele e pouca ou quase nenhuma ética profissional dividem o mesmo ambiente corporativo tóxico na série Industry, da HBO. O capitalismo selvagem é o palco da produção, que parece um encontro das águas entre Malhação, série juvenil da Globo, e Billions, da Netflix – que é uma imersão no mercado financeiro. O roteiro se desenvolve no amplo escritório de um banco de ponta de investimentos de Londres. Os personagens são em sua maioria jovens recém-formados contratados como trainees e que precisam provar seu valor para ficar com o emprego. Essa turma, que se conhece na luta do dia a dia, faz de tudo para se dar bem. Aos poucos, vão se conhecendo melhor e as relações se estabelecendo.

Carismática

A grande estrela de Industry é Harper Stern, personagem da carismática Myha’la Herrold, uma jovem negra americana que chega à Inglaterra e topa tudo para se dar bem – até mentir sobre o seu currículo. A rotina no banco é um ambiente muitas vezes pantanoso onde impera a hipocrisia. Depois do expediente, a turma se joga na balada como se não houvesse amanhã em festas regadas a drogas e muito sexo. De volta ao batente, começa de novo a competição brutal, bullying e, claro, assédios de todos os tipos. Industry é, enfim, uma produção que se parece um pouco com muitas outras. Até o final dela saberemos se vai deixar alguma marca.

Ritmo e poesia

O longa Legalize Já: A Amizade Nunca Morre, da HBO Max, conta a história de dois jovens que vivem na margem do sistema lutando dia a dia pela sobrevivência em uma rotina marcada pela violência policial, preconceito e muitos perrengues. Skunk (interpretado por Ícaro Silva) é um jovem músico revoltado com a opressão e que transporta para a música sua insatisfação. Um dia, ao fugir de um rapa da polícia no centro do Rio, ele literalmente esbarra em Marcelo (papel de Renato Góes), um vendedor de camisas de bandas de heavy metal que, nas horas vagas, escreve letras de música em um caderninho.

Superação

O gosto pelo mesmo estilo musical os aproxima, bem como a habilidade de Marcelo em compor letras de forte cunho social e questionador. Impulsionado por Skunk, ele parte para uma jornada de redenção para criar uma banda chamada Planet Hemp. Sim, o Marcelo em questão é o D2, líder da banda que fez sucesso nos anos 90 com letras provocativas que levaram até o músico a ser preso por apologia. Legalize Já, da HBO, não é um filme sobre maconha, mas sobre liberdade, ritmo e poesia.

Código imperador

Código Imperador, filme policial espanhol da Netflix, apresenta o mundo da espionagem e dos serviços secretos com uma perspectiva diferente e provocativa. Com personagens de moral e ética ambíguas, o roteiro acompanha um anti-herói que transita com desenvoltura entre o certo, o errado e o duvidoso É difícil decidir se estamos torcendo a favor ou contra ele – e isso torna o filme mais interessante. Juan (interpretado pelo ótimo Luis Tosar) é um dos principais agentes de uma organização misteriosa que atua dentro do serviço secreto espanhol para descobrir os podres de certas pessoas e assim abrir caminho para o sucesso de outras.

Conspiração

Código Imperador optou por não mostrar os interesses e personagens que estão por trás do jogo político. Juan conta o aparato e as credenciais do Estado, mas age na fronteira da legalidade. O agente atua simultaneamente em várias frentes. Ele ajuda um jogador que espancou a esposa e assim presta um favor ao dono do time, também um político.