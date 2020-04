Hospitais dos EUA usam músicas para suavizar efeitos sombrios da pandemia

NOVA YORK — O medicamento mais poderoso usado para levantar o moral dos profissionais de saúde da região de Nova York, epicentro da crise de coronavírus nos Estados Unidos, pode muito bem ser a música.

Infusões diárias de músicas animadoras, desde o clássico dos Beatles Here Comes the Sun até o tema do filme Rocky, estão sendo tocadas nos hospitais para estimular enfermeiros, médicos e equipe de apoio.

Cerca de 545 mil pessoas foram diagnosticadas com covid-19 nos Estados Unidos até domingo e cerca de 21 mil morreram da doença altamente contagiosa.

Por volta das 16h30 uma dose diária de Call On Me, da cantora pop australiana Starley, tem fortalecido a equipe de um dos hospitais Mount Sinai, na cidade de Nova York, que aplaude quando pacientes recebem alta.

“Algumas pessoas diriam para aceitar seu destino. Bem, se esse for o destino, encontraremos uma maneira de trapacear”, canta Starley. “Você sabe que pode me chamar quando não conseguir impedir as lágrimas de caírem.”

Em New Jersey, a música tema de Rocky foi disparada no Centro Médico Regional de St. Joseph, em Paterson, quando o dr. James Pruden, diretor de preparação para emergências do hospital, recebeu alta na semana passada ao se recuperar do vírus.

Em Long Island, Nova York, a alegre Here Comes the Sun explode no sistema do Mount Sinai South Nassau, em Oceanside, toda vez que um paciente com covid-19 recebe alta.