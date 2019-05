Henrique & Diego inauguram palco sertanejo na Virada

No palco sertanejo, o primeiro dedicado ao gênero numa Virada Cultural, instalado na Luz, quem abriu a programação foi Henrique & Diego, às 19h, com canções do próprio repertório, além de versões de grupos de pagode, como Só Pra Contrariar.

A plateia não estava lotada, mas havia um bom público concentrado diante do palco.

Aliás, o palco foi montado num espaço criado junto à Estação da Luz, com uma estrutura fechada nas laterais, em que a polícia tem mais controle no vaivém do público no local.

O que deixou a desejar foi a sinalização em, ao menos, duas estações de metrô. Na estação do Anhangabaú, não havia nenhuma indicação da saída que dava acesso ao palco da Virada. Na Luz, as sinalizações estavam só próximas das saídas que davam acesso ao palco sertanejo, mas o problema é que a estação é grande e tem várias saídas.

Naiara Azevedo fecha a programação do palco sertanejo neste domingo, 19, das 17h às 18h.