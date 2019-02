Grupo de K-pop BTS anuncia show no Brasil em maio

SEUL - O grupo sul-coreano de K-pop BTS anunciou uma apresentação única no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 25 de maio. O show é parte da turnê mundial “Speak Yourself” que a banda realizará este ano, a qual incluirá Estados Unidos, Japão e países da Europa.

As informações foram confirmadas nesta quarta-feira, 20, pela agência Big Hit Entertainment, que representa os artistas.

A nova turnê começará no dia 5 de maio, no Rose Bowl, em Los Angeles. Ainda nos Estados Unidos, o grupo passará Chicago e East Rutherford (New Jersey), antes de chegar em São Paulo no dia 25.

Esta será a segunda passagem dos sul-coreanos pelo País, onde se apresentaram em 2017.

"Speak Yourself" seguirá depois para Londres (1º de junho), Paris (6 de junho) e deverá encerrar os shows no fim em julho, com quatro apresentações no Japão.

A BTS foi a primeira banda a liderar a lista americana de sucessos da Billboard sem cantar em inglês e os primeiros artistas sul-coreanos a serem indicados para um prêmio Grammy. \ EFE