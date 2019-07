'Gremlins': clássico da década de 1980 vai virar série de streaming da Warner

LOS ANGELES - Clássico da década de 1980 nos cinemas, Gremlins vai virar uma série de animação que será exibida na futura plataforma de streaming da WarnerMedia. Batizada de Gremlins: Secrets of Mogwai, a produção será voltada ao público adulto e ambientada em Xangai, na China, durante a década de 1920.

O personagem principal, Sr. Wing, é o avô chinês que aparece no filme de 1984. Nesta versão, ele vira um jovem garoto que se envolve em aventuras com Mogwai Gizmo.

Com roteiro de Tze Chun, a série terá dez episódios e será produzida por Amblin Entertainment e Warner Bros, as duas empresas que se aliaram no passado para levar o clássico às telinhas.

Dirigido por Joe Dante, Gremlins teve Steven Spielberg como produtor-executivo e conquistou o mundo com a mistura de comédia e terror, se transformando em um dos grandes clássicos do cinema na década de 1980.

Com o spin-off de Gremlins, a WarnerMedia segue revelando as atrações que estarão em sua plataforma digital. Outra novidade revelada nesta terça-feira, 2, é a presença da atriz Kaley Cuoco, uma das protagonistas de The Big Bang Theory, em uma série intitulada The Flight Attendant. / EFE