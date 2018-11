Grammy Latino: Chico Buarque leva dois prêmios nas categorias brasileiras

LAS VEGAS, EUA - Com os prêmios de melhor álbum de música popular brasileira e melhor canção em língua portuguesa, Chico Buarque foi o destaque entre os artistas brasileiros nesta quinta-feira, 15, durante a pré-cerimônia da 19ª edição do Grammy Latino.

Chico também concorria ao prêmio de álbum do ano no evento principal. O vencedor na categoria, contudo, foi o mexicano Luis Miguel, com o disco “México por Siempre”.

Artistas brasileiros

A prévia do Grammy Latino entrega 38 prêmios de diferentes categorias, entre elas as oito que são destinas especificamente para artistas brasileiros.

Veteranos como Chitãozinho e Xororó, Maria Rita e Lenine; e novatos como a gaúcha Anaadi, também tiveram seus trabalhos reconhecidos pela Academia Latina da Gravação.

Confira abaixo a lista de brasileiros premiados nas categorias destinadas a artistas nacionais:

Melhor Álbum Cristão em Língua Portuguesa: "Som Da Minha Vida" - Fernanda Brum.

Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa: "+AR" - Almir Sater & Renato Teixeira.

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa: "Noturno" - Anaadi.

Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa: "Lenine Em Trânsito" - Lenine.

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira: "Caravanas" - Chico Buarque.

Melhor Álbum de Música Sertaneja: "Elas Em Evidências" - Chitãozinho & Xororó.

Melhor Álbum de Samba/Pagode em Língua Portuguesa: "Amor E Música" - Maria Rita.

Melhor Canção em Língua Portuguesa: "Caravanas" - Chico Buarque.\ EFE