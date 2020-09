Governo revoga nomeação de capitão da PM para a Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura

Nomeado em 7 de agosto, o capitão da Polícia Militar da Bahia André Porciuncula Alay Esteves não é mais o secretário da Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura. Em portaria publicada no Diário Oficial nesta quarta-feira, 16, o ministro chefe da Casa Civil Braga Netto tornou sem efeito a nomeação do profissional nascido em 1985, apoiador de Jair Bolsonaro, defensor de Carlos Bolsonaro e entusiasta da gestão do secretário Mário Frias.

O presidente é o maior defensor das liberdades individuais. É a última linha de defesa institucional entre a tirania higienista e o povo. pic.twitter.com/GWnkHxaMpx — André Porciuncula (@andreporci) September 1, 2020

Ao contrário do que a máquina de assassinato de reputações fala, @CarlosBolsonaro é um cara extremamente sensato. — André Porciuncula (@andreporci) September 9, 2020

A inveja e a mediocridade estão sempre de mãos dadas. A gestão do @mfriasoficial na Cultura já dá frutos e reconhecimentos, o que deixa a horda alucinada de militantes enfurecida. Os ataques não passam do desespero ao ver o sucesso alheio. https://t.co/hswp1j8AHM — André Porciuncula (@andreporci) September 5, 2020

Na mesma edição do Diário Oficial, a dentista Edianne Paulo de Abreu, candidata a deputada federal pelo PSL em 2018, foi nomeada para o cargo de coordenadora geral do Centro Técnico do Audiovisual, do Departamento de Políticas Audiovisuais.

E Jéssyca Hellen Ferreira Paulino Fernandes vai exercer a função comissionada de coordenadora da Coordenação-Geral de Inovação e Infraestrutura Audiovisual, do Departamento de Políticas Audiovisuais. Formada em Letras, ela já atuava no órgão.