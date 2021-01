Governo paulista suspende verbas do ProAC por três anos

Em decreto publicado na sexta-feira, 15, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, foi estabelecido que não haverá recursos para a área da cultura no período de 2021, 2022 e 2023. Sendo extinto, assim, o ProAC - Programa de Ação Cultural, que foi criado em 2006 e que representava uma força para manter os mais diversos projetos do segmento.

"Nos exercícios de 2021, 2022 e 2023, não serão disponibilizados recursos para serem destinados a apoio financeiro de projetos culturais credenciados no âmbito do Programa de Ação Cultural - PAC, instituído pela Lei 12.268, de 20 de fevereiro de 2006", diz o artigo constante no DO.

Em outra publicação, neste domingo, 17, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, comandada por Sérgio Sá Leitão, informa que o governo do Estado vai criar uma alternativa, que será "substituir o ProAC Expresso ICMS (programa de incentivo fiscal à cultura) por um programa de fomento direto a projetos culturais com recursos orçamentários, o ProAC Expresso Direto, mantendo o mesmo valor (R$ 100 milhões) e adotando normas e procedimentos semelhantes. Não haverá perda para o setor cultural e criativo".

Segundo o texto em questão, essa medida valerá para o triênio - 2021, 2022, 2023 - e foi tomada para enfrentar o déficit fiscal gerado pela crise da pandemia do coronavírus e o decreto orçamentário com este valor será publicado em breve. Os regulamentos do novo ProAC serão elaborados pela Comissão de Análise de Projetos (CAP) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que analisará e fará a seleção de projetos.

"Os proponentes que tiverem projetos selecionados receberão os recursos diretamente. Com isso, o Governo do Estado de São Paulo reafirma seu compromisso com a valorização da cultura e o estímulo ao desenvolvimento do setor cultural e criativo. O ProAC Expresso Editais e o Programa Juntos Pela Cultura serão mantidos e também terão em 2021 recursos em patamar semelhante ao de 2020", finaliza o informe.