Gloria Kalil renova sua regras de elegância A etiqueta é um exercício de civilidade e respeito ao outro, como propõe Gloria Kalil - especialista em moda e unanimidade em elegância -, em seu novo livro, Chic(érrimo) - Moda e Etiqueta em Novo Regime, que ela autografa hoje, a partir das 20 horas, no Instituto Tomie Ohtake. "Gostemos ou não, viver em grupo exige regras. Estamos sempre sendo avaliados - seja pela nossa aparência ou pelo modo como nos comportamos. Por isso, o conhecimento dos códigos pode facilitar muito a vida", escreve Gloria. "O que precisamos é de uma nova maneira de encarar a etiqueta. Não ser passivo diante dos códigos, mas usá-los com liberdade, com conhecimento de causa. Com sentido. Não se trata de fugir das convenções na direção da auto-referência e do próprio umbigo, mas de ter atitude e personalidade diante delas. É esse o novo regime de etiqueta que propomos: o da autonomia, sem perder de vista o outro e o mundo." Ou seja, tão (ou mais) importante quanto saber com que roupa ir à festa é saber como se comportar na ocasião. "Não saber manejar um talher para comer um molusco que você nunca viu não é um constrangimento. Com simplicidade e bom humor você resolve qualquer situação", ela garante. "Qualquer pessoa educada e informada será bem recebida." Autora de dois livros sobre moda, Chic (1996) e Chic Homem (1998), que venderam quase 200 mil exemplares, Gloria resolveu aprofundar-se no tema etiqueta pela quantidade de perguntas que recebe sobre boas maneiras. Divertido e quase didático, Chic(érrimo) percorre o histórico da etiqueta, ensina como se comportar em viagens, festas e restaurantes, por exemplo, incluindo palavras-chave para entender o menu. Além, claro, de listas com o que está ou não na moda e dicas preciosas de como dar um up grade de estilo. "Toda regra tem uma razão de ser. A etiqueta e a moda não são pegadinhas para deixar você mal", esclarece Gloria. "O bom é transitar pela moda e etiqueta com naturalidade, sem parecer que está num campo minado", ela escreve.