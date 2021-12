Globoplay apresenta lançamentos da plataforma na CCXP Worlds 21

O painel do Globoplay na CCXP Worlds 21 trouxe novidades que a plataforma trará em 2022. A head de conteúdo Ana Carolina Lima apresentou ao lado da podcaster Jeska Greco os futuros lançamentos de produções originais da marca, além de apostas de conteúdo de fora da Globo. Um dos pontos apresentados foi o lançamento do último bloco de capítulos de Verdades Secretas II, que chega à plataforma no próximo dia 15. Verdades Secretas II é a primeira novela da Globo feita exclusivamente para o streaming. "E é um sucesso absoluto", diz Ana Carolina.

Leia Também Quadrinista e cartunista Laerte é homenageada da CCXP Worlds 21

Além disso, a dupla apresentou sequências das séries originais do Globoplay, como Desalma, que volta com mais acontecimentos sobrenaturais, bruxas e almas perdidas, além da presença de Fábio Assunção no elenco. Quem também chega com nova temporada é As Five. O spin off de Malhação: Viva a Diferença volta com as personagens enfrentando questões mais maduras e atuais. Arcanjo Renegado é outra série que ganhou uma segunda temporada e, desta vez, Mikael (Marcello Melo Jr)começa a história em um grupo militar na África e volta para o Rio de Janeiro tentando provar sua inocência.

Na sequência de apostas do serviço de streaming, o painel apresentou uma nova temporada de Sob Pressão, que volta com os personagens centrais enfrentando questões pessoais e no hospital. Além disso, a série traz novos atores ao elenco, como Marco Nanini e Lázaro Ramos.

Se você não gosta de spoiler - NÃO LEIA ESSE TWEET ️ Segue o fio com as novidades pesadíssimas de 2022, bb! — globoplay (@globoplay) December 5, 2021

Ana Carolina e Jeska também apresentaram as novas séries da plataforma ainda em produção. Rensga Hits! Vai trazer personagens em situações envolvendo o mundo sertanejo. Outra série do mesmo universo é As Aventuras de José e Durval, que vai mostrar a vida de Chitãozinho e Xororó, com os atores irmãos Felipe Simas e Rodrigo Simas.

O painel também mostrou as apostas em novelas produzidas em outros países como as portuguesas Ouro Verde e Na Corda Bamba, além de séries estrangeiras que devem entrar no catálogo, como A Ilha da Fantasia, La Brea e Girls5eva.