Globo interrompe gravações do programa de Xuxa As gravações de Xuxa no Mundo da Imaginação foram interrompidas esta semana. A Globo garante que a apresentadora tem alguns programas gravados e a pausa nas gravações é para que Xuxa possa começar a filmar o seu novo longa. Nos corredores da emissora, a pausa nas gravações deu margem a outras especulações: de que Xuxa no Mundo da Imaginação estaria com seus dias contados por causa da baixa audiência.