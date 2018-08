Globo fará versão de <i>Paixão de Cristo</i> A Globo pretende fazer no fim do ano um espetáculo teatral nos mesmos moldes de A Paixão de Cristo, realizado há mais de 30 anos em Nova Jerusalém, interior de Pernambuco. A emissora já lançou ao mercado publicitário o plano comercial de Noite Feliz, que trará a história do nascimento de Jesus em um espetáculo grandioso, a ser encenado durante dezembro inteiro, em Campos do Jordão. Organizada pelo mesmo promotor da Paixão de Cristo, a peça contará em nove cenários - construídos em três palcos - a história de Jesus, desde a anunciação de seu nascimento à sua mãe Maria até o batismo por João Batista, às margens do Rio Jordão. Globais - Assim como na Paixão de Cristo de Pernambuco, atores globais devem compor o elenco do espetáculo promovido pela Globo, para garantir a repercussão e o interesse do público. Entre os nomes cotados para Noite Feliz está o de Thiago Lacerda, que já viveu Jesus nas apresentações em Nova Jerusalém. Marcos Palmeira e Herson Capri também já viveram o papel. Atualmente, Lacerda está em cartaz no filme religioso Irmãos de Fé, ao lado do padre Marcelo Rossi. Uma participação especial do padre famoso no espetáculo também não foi descartada. O local escolhido para as apresentações de Noite Feliz foi a Sociedade de Cardiologia (Socesp), próximo ao Teatro Cláudio Santoro, onde são realizadas as apresentações musicais do Festival de Inverno de Campos. O auditório - que tem 6 mil metros quadrados - é capaz de acomodar até 6 mil pessoas sentadas. Nos planos da Globo, o espetáculo deve estrear no dia 9 dezembro. A emissora está disponibilizando espaços para merchandisings e duas cotas nacionais de patrocínio de Noite Feliz. A divulgação do evento terá links ao vivo e espaços especiais em programas como Domingão do Faustão, Fantástico, Mais Você, Jornal da Globo, Bom Dia São Paulo e novelas da casa. Não há previsão de o espetáculo ser exibido na íntegra na programação da emissora.