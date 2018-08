Gisele Bundchen e Leonardo DiCaprio, separados A modelo brasileira Gisele Bündchen e o ator norte-americano Leonardo DiCaprio terminaram o namoro que no total durou cinco anos. A top model deixou seu apartamento em Los Angeles e mudou-se para Nova York, onde já estaria sendo reconfortada pelo ator Josh Hartnett, de Pearl Harbor, informa o site Ananova. A notícia foi divulgada primeiro pelo tablóide The Sun, informando que segundo um amigo do casal, a modelo brasileira cansou de esperar pelo pedido de casamento de Leo. "Ela o ama, mas não consegue vê-lo como o homem com quem possa se casar". "A experiência está sendo muito traumática - Gisele deixou seus três cães em Los Angeles, porque Leo gosta muito deles", disse o amigo, que acredita que eles serão bons amigos. "Gisele está se dando muito bem com Josh. Ele será de grande ajuda para ela nas próximas semanas". Gisele, que acaba de estrear no cinema com o filme Táxi, que estréia em outubro nos Estados Unidos, disse recentemente em entrevista à revista Vanity Fair, que não pretendia casar-se com DiCaprio. A modelo revelou ter enfrentado uma crise séria no relacionamento com o ator há dois anos, que a fez se afastar do trabalho por oito meses. "Aquela foi a pior época da minha vida. Perdi muito dinheiro, mas tudo o que queria era ficar com minha mãe, meu pai e minhas irmãs", disse. Na mesma reportagem, Gisele afirmou que pretende abandonar as passarelas em dois anos e quer investir nos negócios. A top também vai tentar a carreira de atriz. Além de atuar em Taxi, comédia estrelada pelo comediante Jimmy Fallon, de Saturday Night Live, e pela cantora e atriz Queen Latifah, a modelo está sendo cotada para ser a nova bond girl no próximo filme do agente 007.