Gilberto Gil prestigia inauguração do Sesc Pinheiros O Sesc Pinheiros, novo centro cultural e desportivo, foi aberto para o público na manhã de, com status de maior unidade em área construída da rede Sesc na capital, e com a presença do ministro da Cultura, Gilberto Gil. Quem for visitar o local poderá conhecer todos os espaços do novo centro e, com sorte, assistir aos espetáculos musicais gratuitos que estão programados para o dia. O grande show, que acontece hoje, às 20 horas, e amanhã, às 18 horas, vai agrupar nomes ilustres da música brasileira: Lenine, Zélia Duncan, João Bosco, Rosa Passos, além de orquestra regida por Nelson Ayres. Ainda dentro da programação musical, o pianista Marcelo Bratke faz apresentação amanhã, às 11 horas; o cantor e compositor Gereba vai repetir sua apresentação de hoje, amanhã, às 11h30 e às 15h45; Hoje, às 16h45, e amanhã às 12h30 e às 16h45, sobe ao palco o duo dos violonistas João Luiz e Douglas Lora, finalistas do 7.º Prêmio Visa; e o cantor Chico Mendes, que fez shoe hoje às 13 horas, volta ao palco às 17h15 e repete as apresentações amanhã. No espaço de exposições, destaque para a Coleção Sesc de Arte Brasileira, com obras de Portinari, Luiz Áquila, Siron Franco, Arcângelo Ianelli e outros. As intervenções cênicas ficarão a cargo da Central do Circo e Cia. (hoje e domingo, das 9h30 às 17h30), da Cia. 4 e artistas convidados (hoje e domingo, das 9h30 às 17h30), do Grupo Tapa, que encenará um conto extraído do espetáculo Contos de Sedução (hoje e domingo, das 11 horas às 15h15) e do Ballet Stagium (hoje e domingo, das 13 às 15 horas). Haverá ainda atividades ligadas à literatura e projeção de filmes e vídeos, além de espaços voltados para oficinas, um dos pontos fortes do novo Sesc. O teatro, o maior da região, é outra menina dos olhos do local. Com lugar para 1.010 pessoas, tem 14 metros de boca de cena, cabine de projeção de som e luz, além de duas cabines de tradução simultânea. As áreas cultural e esportiva recebem igual atenção. O Sesc Pinheiros possui boa infra-estrutura para a prática e difusão do esporte. Para essa fase inaugural, foram convidadas grandes estrelas, como a ginasta Daiane dos Santos, que participa de bate-papo amanhã, às 12h30. Hoje, os nadadores Gustavo Borges, Fernando Scherer (o Xuxa), Joanna Maranhão, destaque da natação em Atenas, e os judocas Flávio Canto (bronze em Atenas), Rogério Sampaio e Carlos Honorato estiveram presentes. Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, 3095-9400. Informações: 0800-11-8220. De terça a sexta, das 13 às 22 horas; sábado, domingo e feriados, das 9 às 18 horas