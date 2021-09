Gal Costa inova repertório em live

O fim de semana reúne diversas apresentações musicais, presenciais e online. Gal Costa participa da Virada Sustentável, com uma live amanhã (11). Já Alcione faz show no Tom Brasil. A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) tem concertos nos dois formatos. Além de música, exposições, teatro e festivais de cinema agitam a programação cultural – confira títulos de terror a Pedro Almodóvar nos cinemas.

MÚSICA

Gal com outras canções

Gal Costa é atração da Virada Sustentável, evento com programação virtual e presencial realizado em várias cidades, até dia 22. A cantora apresentará uma live inédita, diferente das outras duas de que já participou. No repertório do show, estão músicas como Barato Total, que ela gravou em um dos seus discos mais cultuados; Cantar, de 1974; e Açaí, música de Djavan que se tornou hit em sua voz. Sáb. (11), 20h. Grátis.

Álbum novo de Alcione

A cantora Alcione mostra no palco o show de seu mais recente álbum, Tijolo por Tijolo, lançado durante a pandemia. Entre as músicas novas estão Fascínio e Meu Universo. A sambista não deixará de fora seus grandes sucessos de carreira, entre eles, Não Deixe o Samba Morrer. Sáb. (11), 21h. Tom Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 109/R$ 219. www.eventim.com.br.

Coala Festival

O palco Coala do Amazon Music Festival – com curadoria do Coala Festival, que este ano também será realizado apenas no formato online –, ocorre neste sábado, 11, a partir das 17h. No line-up estão nomes como Marina Lima, Liniker, Luedji Luna, Marina Sena e Kyan. As transmissões serão feitas pelo aplicativo do Amazon Music (para assinantes) e também no Twitch.

Todas as cores

O artista pernambucano Gigante César, ligado à cena Bregay, apresenta o show Gigante Cesar e o Sucesso Repentino, que mistura música, coreografia, encenações e poesia que passam por ritmos como tecnobrega, samba e coco. O guitarrista Rovilson Pascoal, a DJ Evelyn Cristina e a atriz Giovanna Velasco o acompanham no palco. Hoje (10) 20h. Centro Cultural da Diversidade. R. Lopes Neto, 206, Itaim Bibi. Grátis.

Fim de semana com a Osesp

Neste sábado (11), às 16h30, a Osesp convida o maestro Neil Thomson, regente da Filarmônica de Goiás, e o violonista Fábio Zanon para uma apresentação dentro do projeto Agenda Tarsila, marcam o início das comemorações dos 100 anos da Semana de Arte Moderna. Eles conduzirão o concerto que terá obras de Beethoven, Nielsen e Mignone. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Luz. R$ 50/R$ 100.

No domingo (12), às 18h, o coro da Osesp apresenta um concerto presencial e digital com regência de William Coelho. Entre as obras selecionadas, estão Oito Canções Francesas, de Poulenc, Renouveau, de Boulanger, e From the Bavarian Highlands, Op. 27, de Elgar. A transmissão online será com qualidade profissional de som e imagem. R$ 50 (presencial). Grátis (live).

De Maria Gadú a Fundo de Quintal

A programação da #ViradaSP Online deste fim de semana está bem variada. Entre as atrações musicais, o grupo Fundo de Quintal se apresenta no sábado (11), às 19h10. Já a cantora Maria Gadú entra em cena às 19h10. Além deles, o cantor de reggae Ras Bernardo sobe ao palco às 21h50. Antes, às 20h40, Rolando Boldrim mistura canções e causos de cultura popular. Grátis. Online, pelo culturaemcasa.com.br.

TEATRO

Donna Summer

Donna Summer – O Musical está de volta aos palcos paulistanos. Dirigido por Miguel Falabella e com três atrizes interpretando a cantora (Jeniffer Nascimento, Karin Hils e Amanda Souza), o musical está em temporada no Teatro Santander. 5ª e 6ª, 21h; sáb. 17h e 21h; dom. 16h e 19h30. Ingressos de R$ 75 a R$ 280 no sympla.com. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041.

Plínio Marcos e teatro infantil no Sesc

A programação teatral nesta semana do #EmCasaComSesc conta com opções para toda a família. Hoje (10), às 19h, o espetáculo Quando as Máquinas Param, de Plínio Marcos, conta o que acontece quando um operário é dispensado da fábrica em que trabalha numa demissão em massa e como isso afeta sua vida e seu casamento. A direção é de Kiko Rieser. No sábado (11), às 15h, o infantil Eufonia, da Cia. dos Pés, é repleto de músicas e traz a cigarra como personagem principal – é ela quem canta mais alto em todo o jardim. Domingo (12), às 15h, é a vez de Contos e Cantigas Populares, que mescla contação de histórias com cantigas tradicionais brasileiras. youtube.com/sescsp.

EXPOSIÇÃO

Games pela cidade

A mostra Play!, que neste ano leva o título de Se Joga, espalha, a partir de hoje, game arte por seis pontos de São Paulo, como em Pinheiros (R. Arthur de Azevedo x R. Cônego Eugênio Leite), e o Minhocão. Grátis. Até 18/9. Mais locais em @mostraplay.

De volta

O museu A Casa do Objeto Brasileiro reabre para o público com a mostra individual Árvore Adentro, de Cristiane Mohallem. Ela apresenta telas bordadas à mão com representação de árvores. Av. Pedroso de Morais, 1.216, Pinheiros. Inauguração: sáb. (11), 10h. 3ª a dom., 10h/18h. Grátis. Até 30/10.

CINEMA

Direitos Humanos

O Entretodos 13 – Festival de Filmes Curtos e Direitos Humanos, totalmente online e gratuito, começa na próxima segunda-feira (13). As produções geram debates sobre temas como direito à moradia, igualdade social, orientação sexual, migração, ativismo ambiental e outros. Na abertura, uma apresentação com o DJ Osvaldo Pereira, considerado o primeiro do Brasil, de 87 anos. Programação em entretodos.com.br.

Rocky Spirit

Até 3 de outubro, a mostra virtual Rocky Spirit Fit Combustíveis traz filmes com temas como bike, escalada, surfe, skate, montanhismo, entre outros. Ao todo, são 43 produções disponíveis gratuitamente. No encerramento da temporada, nos dias 2 e 3, serão montados dois telões na Ciclovia do Rio Pinheiros. A tela próxima à Ponte do Jaguaré será acessível só de bicicleta; já a próxima à Avenida Miguel Yunis terá entrada para carros. Site: rockyspirit.com.br.