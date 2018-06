Frida Kahlo e cultura mexicana são temas da Alta Moda, da Dolce & Gabbana

CIDADE DO MÉXICO - Um enorme tapete vermelho foi estendido em meio à fachada futurista do museu Soumaya, na Cidade do México, na noite da quarta, 18. Entre gritos e aplausos de fãs e curiosos, os estilistas Domenico Dolce e Stefano Gabbana fizeram uma chegada triunfal, ao lado da diva do cinema italiano Sophia Loren, convidada de honra da grife. Pela primeira vez, a dupla decidiu fazer um desfile de suas coleções de Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Joalheria em um país da América Latina.

Por isso, as peças que tomaram a passarela foram baseadas em ícones da cultura nacional mexicana. Das coroas de flores à la Frida Kahlo aos boleros bordados como os dos músicos de Mariachi, passando até pela Virgem de Guadalupe, padroeira do México e da América Latina, vimos ali como as cores, os símbolos e as vibrações mexicanas têm conexão com a linha criativa da marca, que se inspira muito em ícones da cultura italiana.

Mais de 100 looks exclusivos foram desfilados entre as 380 esculturas de Rodin dentro do museu – que abriga o principal acervo privado do artista francês.

O romance estético entre Itália e o México foi celebrado com longos vestidos e saias de renda, volumes dados por laços e babados, e muitas, muitas rosas vermelhas – nas cabeças das modelos, nas estampas bordadas com paetês e também nos acessórios como colares e chapéus.

Na plateia, Sophia Loren dividiu as atenções com o bilionário Carlos Slim, que abriga a coleção de arte de sua fundação no museu, e é amigo pessoal dos designers. A lista de convidados contou ainda com personalidades mexicanas e millennials famosos nas redes, como a socialite e influencer Michelle Salas, o youtuber Juanpa Zurita, o ator Diego Boneta e também a primeira dama do México, Angélica Rivera, ao lado da sua filha Sofía Castro.

* A jornalista viaja a convite da Dolce & Gabbana