Frases da Mafalda, a personagem inesquecível de Quino

O cartunista argentino Quino deixará um legado imenso, para além de suas muitas outras criações: a Mafalda, com suas frases inesquecíveis e marcantes.

Morto nesta quarta-feira aos 88 anos, Quino parou com sua criação há mais de 50 anos, mas suas tiras continuam vivas e mordazes. A Mafalda nasceu em 1962, quando uma agência de publicidade na Argentina encomendou a Joaquín Salvador Lavado, o Quino, a criação de personagem para uma campanha – o nome deveria conter obrigatoriamente a sílaba Ma, pois o patrocinador era a firma Mansfield.

A campanha publicitária nunca foi levada a cabo, mas um diretor da agência, ao se mudar para um trabalho na imprensa, solicitou a utilização da personagem para a revista Primeira Plana, em 1964. Foi um sucesso imediato. Conquistou a Europa e América Latina.

A morte do cartunista Quino, criador da Mafalda, comoveu fãs do humor e dos quadrinhos ao redor do mundo. Suas tirinhas e frases, carregadas de bom humor e sempre aguçadas para o cenário político argentino, transcendem a localidade e se tornam material para toda a humanidade.

Veja a seguir algumas das frases da Mafalda:

Já que amar uns aos outros não resolve, por que não tentamos amar os outros aos uns?

O mundo está mal, a Ásia dói

Não seria mais progressista perguntar aonde vamos a seguir, em vez de onde vamos parar?

Por onde há que se empurrar esse país para levá-lo adiante?

Não é verdade que o passado foi melhor. O que acontecia era que os que estavam na pior ainda não se haviam dado conta

Meio mundo gosta dos cachorros, e até hoje ninguém sabe o que quer dizer 'auau'

Se viver é duradouro, prefiro uma música dos Beatles do que um disco dos Boston Pops

Não será um acaso que esta vida moderna esteja tendo mais de moderna do que de vida?

Como sempre: o urgente não deixa tempo para o Importante

Uma coisa é um país independente e outra é um país in the pendente

A sopa é para a infância o que o comunismo é para a democracia

Todos acreditamos no país, o que não se sabe a essa altura é se o país acredita em nós

E tudo porque as crianças nascem quando os pais já assumiram o poder no lar!

Tão pequeno e já diz incongruências

A justiça sempre vence, mas ninguém nunca cobra as promissórias

Mais do que um planeta, este é um imenso cortiço espacial

E por que, havendo mundo mais evoluídos, eu tinha que nascer bem neste?

Cada ministério com sua mini-histeria

Tudo bem que você nos fez de lama, mas por que você não nos tira um pouco do pântano? rezando

Temos homens de princípios, pena que nunca os deixam passar do princípio

E esses direitos… vamos respeitá-los, hein? Não vai acontecer como com os dez mandamentos!

O negócio é aceitar o artificial com naturalidade

Não é que não haja bondade, o que acontece é que está escondida

Você já pensou que se não fosse por todos, ninguém seria nada?

E, claro, o drama de ser presidente é que se você começa a resolver os problemas do Estado não tem tempo de governar

Veja algumas das tirinhas da Mafalda publicadas no Brasil pelo Estadão:

Sobre Quino

Joaquín Salvador Lavado nasceu na região de Mendoza, na Argentina, em 1932. Era chamado de Quino desde a infância porque tinha o mesmo nome do tio desenhista, que o influenciou. Seu primeiro trabalho foi publicado em 1954 no semanário Esto Es. Seu primeiro livro, Mondo Quino, é de 1963. A fama veio com Mafalda, em 1964, e seu nome foi projetado internacionalmente. Quino morreu nesta quarta-feira, 30, aos 88 anos.