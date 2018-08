Fórum JT: Faça sua lista das 10 mais bregas e chiques A revista US Weekly publicou esta semana seu ranking mostrando ?as dez celebridades mais bregas? e ?as dez celebridades mais bem-vestidas? entre as mulheres do showbiz americano. As vencedoras foram as cantoras Britney Spears (brega) e Jessica Simpson (chique). O suplemento ?Sua Vida?, do Jornal da Tarde, publicado sempre aos sábados, repete a pergunta e quer saber a sua lista das 10 mulheres mais bregas e as 10 mais chiques no cenário brasileiro, valendo qualquer área de atuação, seja do showbiz ou do esporte, da política, da economia etc etc. Clique aqui para participar do Fórum