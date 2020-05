Força-tarefa aprova plano para reabertura do Disney World a partir de 11 de julho

A Walt Disney Co deu mais um passo no sentido de reabrir seus parques temáticos do Walt Disney World em Orlando, na Flórida, em 11 de julho, depois que a medida foi aprovada por uma força-tarefa do Condado de Orange para a recuperação econômica da região devido à pandemia de coronavírus.

Jim MacPhee, vice-presidente sênior de operações do Walt Disney World Resort, discutiu planos para iniciar uma reabertura em fases do Magic Kingdom e do Animal Kingdom em 11 de julho, e do Epcot e do Hollywood Studios em 15 de julho, durante uma transmissão na web ao vivo.

Quando os parques reabrirem, visitantes e funcionários deverão utilizar máscaras e passar por verificações de temperatura. O resort suspenderá desfiles, queima de fogos e outras atividades que criem aglomerações.

Os parques irão “possibilitar e incentivar” os sistemas de pagamento sem contato e expandir seus sistemas de autoatendimento existentes em restaurantes.

A Disney planeja restringir o número de visitantes, que deverão reservar seus ingressos do parque com antecedência. Os visitantes do parque serão recebidos com sinalizações com alertas de higiene.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, precisa aprovar os planos da Disney antes que os parques possam reabrir.

A empresa fechou parques temáticos em todo o mundo a partir de janeiro para ajudar a conter a disseminação do novo coronavírus.

Receber novamente os visitantes dos parques é a chave para a recuperação da Disney em relação às paralisações globais decorridas da pandemia. A Disney estima ter perdido 1 bilhão de dólares no ramo de parques temáticos de janeiro a março.