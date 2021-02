Folia infantil: bloquinhos fazem lives de carnaval para os pequenos

Nos últimos tempos, surgiram vários bloquinhos voltados ao público infantil. Ainda que a pandemia tenha impedido a folia na rua, não é preciso deixar a ocasião passar em branco. Confira a seguir três lives programadas para este sábado, 13.

Beatles para Crianças – 10h

A banda, sucesso garantido entre os pequenos, apresentará um repertório com músicas do Beatles em ritmo de carnaval e algumas marchinhas. Pelo YouTube da banda: bit.ly/btpcr21.

Bloco Furunfunfum - 11h

Desde o ano 2000, o Furunfunfum convida o público a cantar, dançar e recordar o significado de "brincar" o carnaval, ao som das tradicionais marchinhas carnavalescas. Neste ano, a folia será online, pelo link bit.ly/frfum21.

Berço Elétrico - 14h

O bloco carnavalesco para famílias com crianças pequenas vai garantir a animação, de maneira segura. Serão duas horas de apresentação, com a banda do Berço Elétrico tocando ao vivo as marchinhas tradicionais, axé music, os hits infantis e dos anos 1980 e 1990. Participação gratuita (durante a live, os participantes poderão fazer doações destinadas a projetos assistenciais). Transmissão em bit.ly/bcoel21.

Para os outros dias, confira aqui nossas sugestões de canais no YouTube com muitas músicas brasileiras e alegres para os pequenos.

Empurre os móveis, vista uma fantasia e bora pular!