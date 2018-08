Finalizados preparativos para entrega do Emmy A cerimônia da Academia de Ciências e Artes Televisivas, que entrega do Emmy Awards, o "Oscar da TV" nos Estados Unidos será realizada amanhã, no Shrine Auditorium, em Los Angeles. O 56.º Emmy Award será exibido no Brasil, ao vivo, pelo canal de TV por assinatura Sony, a partir das 21 horas. Família Soprano lidera a disputa, com vinte indicações, inclusive a de melhor série dramática. O seriado sobre a máfia, que perdeu três vezes para The West Wing nas edições passadas, vai disputar novamente com o seriado de política e com os policiais 24 horas e CSI: Crime Scene Investigation. Entre as minisséries de TV, Angels in America, com Al Pacino e Meryl Streep, lidera a disputa com 21 indicações. Com o tema da aids, a minissérie é uma adaptação da peça de teatro Tonu Kushner, premiada com o Pulitzer. Veja a lista dos concorrentes: Melhor série cômica Arrested Development Segura a Onda Everybody Loves Raymond Sex and the City Will & Grace Melhor série dramática CSI Joan of Arcadia Família Soprano 24 Horas The West Wing Melhor minissérie American Family Angels In America Horatio Hornblower Prime Suspect 6: The Last Witness Traffic: The Miniseries Melhor telefilme And Starring Pancho Villa As Himself Ike: Countdown To D-Day The Lion In Winter The Reagans Something The Lord Made Melhor reality show Colonial House Extreme Makeover: Home Edition Penn & Teller: Bullshit! Project Greenlight Queer Eye For The Straight Guy Melhor reality show de competição The Amazing Race American Idol The Apprentice Last Comic Standing Survivor Melhor desenho animado (com menos de 1 hora de duração) Futurama - Episódio: The Sting Samurai Jack - Episódio: The Birth of Evil The Simpsons - Episódio: The Way We Weren´t South Park - Episódio: Christmas In Canada Bob Esponja - Episódio: SpongeBob BC Melhor desenho animado (com uma hora de duração ou mais) The Powerpuff Girls: Twas The Fight Before Christmas Star Wars: Clone Wars Melhor ator de comédia Larry David (Segura a Onda) John Ritter (8 Simple Rules) Kelsey Grammer (Frasier) Matt LeBlanc (Friends) Tony Shalhoub (Monk) Melhor ator de drama James Spader (O Desafio) James Gandolfini (Família Soprano) Kiefer Sutherland (24 Horas) Martin Sheen (The West Wing) Anthony LaPaglia (Without a Trace) Melhor ator em minissérie ou telefilme Antonio Banderas (And Starring Pancho Villa as Himself) Al Pacino (Angels in America) James Brolin (The Reagans) Alan Rickman (Something the Lord Made) Mos Def (Something the Lord Made) Melhor atriz de comédia Patricia Heaton (Everybody Loves Raymond) Jennifer Aniston (Friends) Bonnie Hunt (Life with Bonnie) Jane Kaczmarek (Malcolm in the Middle) Sarah Jessica Parker (Sex and the City) Melhor atriz de drama Jennifer Garner (Alias/Codinome Perigo) Amber Tamblyn (Joan of Arcadia) Mariska Hargitay (Lei & Ordem: UVE) Edie Falco (Família Soprano) Allison Janney (The West Wing) Melhor atriz em minissérie ou telefilme Emma Thompson (Angels in America) Meryl Streep (Angels in America) Glenn Close (The Lion in Winter) Helen Mirren (Prime Suspect 6: The Last Witness) Judy Davis (The Reagans) Melhor ator coadjuvante de comédia Jeffrey Tambor (Arrested Development) Brad Garrett (Everybody Loves Raymond) Peter Boyle (Everybody Loves Raymond) David Hyde Pierce (Frasier) Sean Hayes (Will & Grace) Melhor ator coadjuvante de drama Victor Garber (Alias/Codinome Perigo) Brad Dourif (Deadwood) Michael Imperioli (Família Soprano) Steve Buscemi (Família Soprano) John Spencer (The West Wing) Melhor ator coadjuvante em minissérie ou telefilme Patrick Wilson (Angels in America) Justin Kirk (Angels in America) Ben Shenkman (Angels in America) Jeffrey Wright (Angels in America) William H. Macy (Stealing Sinatra) Melhor atriz coadjuvante de comédia Doris Roberts (Everybody Loves Raymond) Kim Cattrall (Sex and the City) Kristin Davis (Sex and the City) Cynthia Nixon (Sex and the City) Megan Mullally (Will & Grace) Melhor atriz coadjuvante de drama Robin Weigert (Deadwood) Tyne Daly (A Juíza) Drea de Matteo (Família Soprano) Janel Moloney (The West Wing) Stockard Channing (The West Wing) Melhor ator coadjuvante em minissérie ou telefilme Mary-Louise Parker (Angels in America) Angela Lansbury (The Blackwater Lightship) Julie Andrews (Eloise At Christmastime) Anne Heche (Gracie´s Choice) Anjelica Huston (Iron Jawed Angels) Melhor ator convidado em série cômica Fred Willard (Everybody Loves Raymond) Anthony LaPaglia (Frasier) Danny DeVito (Friends) John Turturro (Monk) John Cleese (Will & Grace) Melhor ator convidado em série dramática Bob Newhart (ER) James Earl Jones (Everwood) William Shatner (O Desafio) Matthew Perry (The West Wing) Martin Landau (Without a Trace) Melhor atriz convidada em série cômica Georgia Engel (Everybody Loves Raymond) Laura Linney (Frasier) Christina Applegate (Friends) Cloris Leachman (Malcolm in the Middle) Eileen Brennan (Will & Grace) Melhor atriz convidada em série dramática Louise Fletcher (Joan of Arcadia) Mare Winningham (Lei & Ordem: UVE) Marlee Matlin (Lei & Ordem: UVE) Betty White (O Desafio) Sharon Stone (O Desafio)