Fim de semana tem show de Zezé Di Camargo e Hora do Horror no Hopi Hari

Não vão faltar opções para animar o fim de semana prolongado, tanto para quem quer atividades presenciais quanto para quem prefere ainda se manter em casa. Confira as opções:

MÚSICA

Leia Também Circuito Sesc de Artes reúne 250 atrações, agora em versão virtual

Virada musical

A 11ª Virada Sustentável SP apresenta show do cantor e compositor Lenine, diretamente do palco do Teatro Sergio Cardoso. No repertório, canções como É o Que Me Interessa e Hoje Eu Quero Sair Só.

Sáb. (4), 20h. Grátis; culturaemcasa.com.br.

Zezé Di Camargo & Luciano

A dupla comemora 30 anos de carreira com o show Edição Limitada, no qual apresenta hits como É o Amor e Você Vai Ver. Espaço das Américas.

Rua Tagipuru, 795, Barra Funda. Sáb. (4), 20h30. R$ 70/R$ 2.100. bit.ly/showzezedicamargoluciano

O amor e o poder

A cantora Rosana, de sucessos como O Amor e o Poder e Nem um Toque , apresenta show inédito e acústico em que apresenta a música Eu Bem que Te Avisei, que fará parte de seu próximo disco, que tem previsão de lançamento para o fim deste ano.

Teatro J. Safra. Rua Josef Kryss, 318, Barra Funda. Hoje (3) e sáb. (4), 21h. R$ 80/R$ 100; teatrojsafra.com.br

Festa para João Gilberto

As cantoras Wanda Sá e Paula Morelenbaum se unem aos músicos Lula Galvão e Jacques Morelenbaum para um show-live em homenagem aos 90 anos de João Gilberto, morto em 2019. João Donato, Roberto Menescal e Quarteto do Rio fazem participação especial.

Hoje (3), 21h. Ingresso solidário. bit.ly/livefestaprojoao.

Encontros históricos

A Sala São Paulo recebe uma série de shows de grandes nomes da MPB, que se apresentam ao lado da Brasil Jazz Sinfônica, com patrocínio da EMS. A estreia, neste sábado (4), 21h, terá Elba Ramalho e Chico César. Shows até 19/12.

Ingressos de R$ 50 a R$ 180; bit.ly/salasp-ing.

TEATRO

Os vencedores

O 2º Festival de Teatro Online em Tempo Real, promovido pela Cia. Banquete Cultural, apresenta os premiados deste ano em uma programação online. Serão exibidas, em sequência, as peças Constança e Vida Seca, vencedoras da categoria Esquete; Cabelos Arrepiados, premiada em Comédia ou Musical; e, por fim, a primeira colocada em Drama, Rosas Negras.

Sáb. (4), 17h. bit.ly/teatrotemporeal

Best-seller no palco

O Homem mais Inteligente da História, baseado no romance homônimo de Augusto Cury, estreia a adaptação escrita pelo autor em parceria com Cristiane Natale. Conta a história de Marco Polo, cientista que é desafiado pela ONU a estudar a inteligência de Jesus Cristo. No elenco, Bianca Rinaldi e Ivan Parente. Teatro Fernando Torres.

R. Padre Estevão Pernet, 588, Tatuapé. Sáb. (4), 20h30; dom. (5), 19h. R$ 90/ R$ 50. bit.ly/teatromaisinteligente

Ensaios de Fruição

Para quem se interessa pelos bastidores do teatro, o Instituto Cultural Itaú abre os processos de ensaio de espetáculos que ainda entrarão em cena. Na estreia, Que os Mortos Enterrem seus Mortos, com texto de Samir Yazbek e participação das atrizes Helena Rinaldi e Maria Fernanda Cândido.

De 4 e 11/9, às 15h. Dia 22, às 20h, leitura da peça na íntegra; itaucultura.org.br. Via Zoom; reserva no Sympla.

Encontro de afetos

A Cia. Diálogos Acrobáticos reestreia o espetáculo circense Ser...Tão em versão online. Em meio a números circenses e poesia de cordel, o grupo conta a história do encontro de uma menina com um artista de circo no sertão nordestino. Direção: Alexandre Roit.

Sáb. e dom., 19h. Grátis. Até 19/12. bit.ly/circosertao

Reencontro de pai e filho

Em A Vela, Herson Capri e Leandro Luna interpretam pai e filho que não se veem há 20 anos e terão a oportunidade para uma nova conversa – que deve durar apenas o tempo de uma vela acesa. Com texto de Raphael Gama e direção de Elias Andreato, a história trata de relações humanas, preconceitos instaurados na estrutura familiar e acolhimento.

Dom. (5/9), 19h, no #EmCasaComSesc. Transmissão no youtube.com/sescsp. Grátis.

EXPOSIÇÕES

Luminosa arte

O artista alemão Heinz Mack faz sua primeira mostra individual no Brasil, Paragold. São 42 obras, entre esculturas e pinturas, que traçam um panorama sobre o trabalho de Mack acerca das vibrações luminosas.

Galeria Nara Roesler. Av. Europa 655, Jardim Europa. 2ª a 6ª, 10h/19h; sáb., 11h/15h. Grátis. Até 30/10.

Dos povos

A mostra coletiva Moquém_Surarî: Arte Indígena Contemporânea tem curadoria de Jaider Esbell, artista macuxi convidado da 34ª Bienal de São Paulo. A exposição conta com 34 obras produzidas por artistas indígenas de diferentes povos.

MAM. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Portões 1 e 3. Inauguração: sáb. (4). 3ª a dom., 10h/18h. Grátis. Até 28/11.

Modernistas Brasil afora

A exposição Moderno Onde? Moderno Quando? A Semana de 22 como Motivação reúne obras de artistas modernistas feitas entre 1900 e 1937, como os quadros Paisagem Brasileira, de Lasar Segall, e Mulata, de Alfredo Volpi. A curadoria é de Aracy A. Amaral e Regina Teixeira de Barros.

MAM. Pq. Ibirapuera. Av. Inauguração: sáb.(4). 3ª a dom., 10h/18h. Grátis. Até 12/12.

Paulo Pasta: Luz

A exposição reúne 10 telas do artista, feitas nos últimos 10 anos. A curadoria é de Simon Watson. Museu de Arte Sacra de São Paulo.

Av. Tiradentes, 676, Luz. Inauguração: sáb. (4). De 3ª a dom., das 11h às 17h. Grátis. Até 8/11.

PASSEIOS

Hora do Horror

A 20ª edição da Hora do Horror do Hopi Hari começa hoje, 3, com o tema Déjà-vu. A programação começa durante o dia, com atrações para todas as idades – as crianças terão, por exemplo, o Klapi Klapi Show, com a bruxinha Harikadabra e os seus padrinhos abóboras na Helloween Hari. Quando o sol se põe, o público segue por um percurso a pé, no qual encontra uma série de criaturas assustadoras. É obrigatório o uso de máscara durante todo o tempo.

Hora do Horror: de 3/9 a 28/11. Sessões de 6ª a dom. e feriados; shows temáticos a partir das 13h30 e percurso noturno às 18h. Rodovia dos Bandeirantes, km 72, Moinho, Vinhedo (SP). Ingressos a partir de R$ 109,90; hopihari.com.br.

Wet’n Wild reabre

Depois de seis meses fechado, o parque aquático reabre hoje, 3, com 40% de sua capacidade de público. Máscaras são obrigatórias todo tempo fora das piscinas, e a Patrulha Covid percorre a área do parque para não deixar ninguém se esquecer disso. Na reabertura, os visitantes contam com piscinas de água aquecida na Ilha Misteriosa do Cascão, DJ e apresentação dos Aqua Loucos e Aqua Dance. Entre as atrações, o Meteor é o tobogã com cápsula mais alto do mundo, com 40 metros de altura e queda a 100 km/h. O parque conta com Wi-Fi gratuito.

Ingressos a partir de R$ 85 (adultos) e R$ 39,90 (crianças de 1 a 6 anos); wetshop.com.br. Rodovia dos Bandeirantes, km 72 Itupeva