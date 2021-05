Fim de semana tem live de Gal Costa e show de Arnaldo Antunes; veja mais atrações

O fim de semana será movimentado musicalmente. A começar com a esperada live de Gal Costa, hoje (20h). No Projeto Inhotim em Cena, o show de Arnaldo Antunes gravado na galeria dedicada ao artista Tunga anima o sábado. E, para quem é fã de filmes musicais, a mostra Cantar, Dançar, Amar vai até domingo com sucessos exibidos no Centro Cultural São Paulo.

MÚSICA

Gal Costa

Gal Costa faz sua segunda live, desta vez, do palco do Teatro Bradesco, em São Paulo, que estará sem plateia. Na apresentação, ela vai cantar músicas de seu mais recente álbum, Nenhuma Dor, com sucessos como Baby, Meu Bem, Meu Mal e Coração Vagabundo. Hoje (28), 20h. Grátis: bit.ly/livegal

Inhotim em Cena

O cantor e compositor Arnaldo Antunes, acompanhado do pianista Vitor Araújo, gravou uma versão do show O Real Resiste na galeria dedicada ao artista Tunga, no Instituto Inhotim. Sáb. (29), às 11. Grátis; youtube.com/inhotim

Concerto presencial no Theatro São Pedro

O espetáculo Além da Canção: Clara e Fanny será apresentado domingo, com plateia presencial e online. Dom. (30), 17h. Ingressos R$ 10 e R$ 5 (meia). Não haverá venda de ingressos na bilheteria; compre pelo theatrosaopedro.byinti.com. Transmissão gratuita pelo youtube.com/TheatroSaoPedroTSP.

Ayrton Montarroyos

O cantor Ayrton Montarroyos faz live intimista, direto de sua casa, para cantar e conversar com o público. No repertório, canções que geralmente não estão em suas apresentações, como Negue, sucesso na voz de Maria Bethânia, e Girassol, de Alceu Valença. Hoje, 20h. Grátis. bit.ly/liveayrton

TEATRO

Jogos de poder

O Quatroloscinco – Teatro do Comum apresenta o espetáculo Tragédia, que, em um misto de teatro e cinema, e com um olhar contemporâneo, aborda as tragédias gregas, em especial na figura mitológica de Antígona, filha de Édipo. A dramaturgia é de Assis Benevenuto e Marcos Coletta e a direção, de Ricardo Alves Jr. Dom. (30), 19h. Grátis. 14 anos; bit.ly/pecatragedia

No sertão

Dentro da programação Cena Aberta, do Itaú Cultural, a peça Notícias do Dilúvio – Um Canto a Canudos, da Cia Biruta, baseada na cidade pernambucana de Petrolina, faz um retrato da participação das mulheres na Guerra de Canudos, uma das maiores resistências populares da história brasileira. Dom. (30), 19h. Grátis; itaucultural.org.br

SPCINE

Mostra Cantar, Dançar e Amar

A Mostra Cantar, Dançar e Amar, que faz parte do Circuito Spcine, leva filmes musicais à Sala Lima Barreto do Centro Cultural São Paulo até domingo (30), sempre às 15h. A entrada é franca. Hoje (28) é a vez de Priscilla, a Rainha do Deserto (1994); amanhã, The Rock Horror Picture Show (1975). O festival se encerra com Cabaret (1972).