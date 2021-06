Fim de semana tem live de Fabiana Cozza e Festival Sem Censura

MÚSICA

Fabiana Cozza

Em live neste sábado (5), 19h, a cantora Fabiana Cozza apresenta seu mais recente álbum, Dos Santos, lançado em 2020. O trabalho, que tem como tema o universo cultural das religiões de matriz afro-indígena brasileiras, traz canções como Manhã de Obá,

parceria de Fabiana Cozza e Ceumar. Grátis. bit.ly/livedossantos

Ecoando Festival

A primeira edição do Ecoando Festival, promovido pela Amazon Music, reúne cinco novos nomes da música brasileira: Chico Chico, Elana Dara, MC Hariel, Nina Oliveira e Delacruz. A apresentação será do produtor Marcus Preto. Sáb. (5), 17h. Grátis. bit.ly/festivalecoando.

TEATRO

Vida em bordado

O ator Laerte Késsimos encena o monólogo Ser José Leonilson, com dramaturgia de Leonardo Moreira e direção de Aura Cunha. A peça faz costura poética entre a vida e obra do artista plástico José Leonilson (1957-1993) e a biografia de Késsimos, com temas que passam pela infância, arte e finitude da vida. 14 anos. Dom. (6), 19h. Grátis. No Instagram @sescaovivo

​EXPOSIÇÃO

Zuzu Angel

Para marcar o centenário de nascimento da estilista Zuzu Angel, em 5 de junho, o Itaú Cultural disponibiliza em seu site fotos e vídeos da Ocupação Zuzu, realizada em 2014, além de entrevistas inéditas biógrafa Virginia Siqueira Starling, o estilista Ronaldo Fraga e a jornalista Hildegard Angel, filha de Zuzu. Grátis. www.itaucultural.org.br

FESTIVAIS

Festival Sem Censura

Até domingo, a Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo realiza o festival, com uma programação repleta de shows, peças, palestras e outras atividades artísticas. As atrações serão realizadas em espaços como o Teatro Municipal e o Centro Cultural São Paulo (CCSP), e também em ruas e avenidas, como a Paulista e a Itaquera. Entre os destaques estão a Mostra SP sem Censura no CCSP, com exibição de filmes de quatro coletivos independentes. Outro é a exibição online da peça Patética (5/6). Às 20h, haverá bate-papo com Celso Nunes, diretor da primeira montagem. O espetáculo ficará disponível online por 24h. Programação bit.ly/festivalsem-censura.

#MuseumWeek

A partir de segunda-feira (7), até o dia 13, museus, bibliotecas e outros equipamentos ligados à Secretaria de Cultura do Estado participam da #MuseumWeek. A programação tem sete temas principais. Em Era Uma Vez, por exemplo, um stop motion vai contar a história do prédio do Memorial da Resistência no dia 7. No Legende Isto, dia 11, o Museu Catavento brinca de adivinhação e distribui caixas de perguntas nas redes sobre itens do acervo. Confira a programação em cultura.sp.gov.br.